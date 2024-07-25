Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar imaj tazeledi! Son halini görenler aynı şeyi söyledi! 'Tıpkı anneannesi'

MYNET-Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası Hülya Koçyiğit'in torunu ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden biri olan Aslışah Alkoçlar önceki gün 31'inci yaş gününü kutladı.

Ailesi ve sevdikleriyle birlikte bir kutlama yapan Aslışah Alkoçlar doğum gününün ardından yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti.

Saçlarını kestiren ünlü ismin yeni imajı çok beğenilirken Alkoçlar'ın son halini görenler aynı şeyi söyledi.

YORUM YAĞDI

Aslışah Alkoçlar'ın yeni görüntüsüne sosyal medyada; 'tıpkı anneannesi', 'Hülya Koçyiğit'in gençliği' gibi yorumlar yapıldı.