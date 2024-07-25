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  4. Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar imaj tazeledi! Son halini görenler aynı şeyi söyledi! 'Tıpkı anneannesi'

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar imaj tazeledi! Son halini görenler aynı şeyi söyledi! 'Tıpkı anneannesi'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.07.2024 10:22
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Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden biri olan ve Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutladı. 31'inci yaş gününü ailesi ve sevdikleriyle birlikte kutlayan Alkoçlar doğum gününün ardından imaj tazeledi. Ünlü ismin son halini görenler 'Tıpkı anneannesi' yorumunu yaptı.

MYNET-Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası Hülya Koçyiğit'in torunu ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden biri olan Aslışah Alkoçlar önceki gün 31'inci yaş gününü kutladı.

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Ailesi ve sevdikleriyle birlikte bir kutlama yapan Aslışah Alkoçlar doğum gününün ardından yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti.

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Saçlarını kestiren ünlü ismin yeni imajı çok beğenilirken Alkoçlar'ın son halini görenler aynı şeyi söyledi.

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YORUM YAĞDI

Aslışah Alkoçlar'ın yeni görüntüsüne sosyal medyada; 'tıpkı anneannesi', 'Hülya Koçyiğit'in gençliği' gibi yorumlar yapıldı.

hülya koçyiğit

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Anahtar Kelimeler:
Hülya Koçyiğit Aslışah Alkoçlar
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