Hülya Koçyiğit takipçilerini uyardı! "Ciddiye almayın"

Oyuncu Hülya Koçyiğit, sosyal medya sayfasından bir açıklama yayınladı. Koçyiğit, kendisi adına açılan sahte sosyal medya hesapları konusunda sevenlerini uyardı.

Koçyiğit, Instagram sayfasında yazılı açıklama yayınladı. Yaptığı yazılı açıklama da ise şunları belirtti:

"Benim x (twitter) hesabım yoktur. Resmi olarak kullandığım tek sosyal medya hesabım ‘hulyakocyigitresmi’ profil adıyla instagram’dır.

Adıma açılan hiçbir sosyal medya hesabını ve hesabın yazdıklarını ciddiye almamanızı bir kez daha bilginize sunarım.

Ve sahte hesaplar açıp, kıymetli zamanını bu işlere harcayanlara açıp kitap okumalarını, bilimden, sanattan, spordan faydalanarak ruhlarını beslemelerini sevgiyle tavsiye ederim."









