MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hülya Koçyiğit takipçilerini uyardı! "Ciddiye almayın"

Hülya Koçyiğit takipçilerini uyardı! "Ciddiye almayın"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
11.05.2024 14:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Hülya Koçyiğit, yaptığı paylaşımla takipçilerini adını açılan sahte hesaplara karşı uyardı. Koçyiğit, "Adıma açılan hiçbir sosyal medya hesabını ve hesabın yazdıklarını ciddiye almamanızı bir kez daha bilginize sunarım" dedi.

Hülya Koçyiğit takipçilerini uyardı! "Ciddiye almayın"

Oyuncu Hülya Koçyiğit, sosyal medya sayfasından bir açıklama yayınladı. Koçyiğit, kendisi adına açılan sahte sosyal medya hesapları konusunda sevenlerini uyardı.

hülya24

Koçyiğit, Instagram sayfasında yazılı açıklama yayınladı. Yaptığı yazılı açıklama da ise şunları belirtti:

"Benim x (twitter) hesabım yoktur. Resmi olarak kullandığım tek sosyal medya hesabım ‘hulyakocyigitresmi’ profil adıyla instagram’dır.

Adıma açılan hiçbir sosyal medya hesabını ve hesabın yazdıklarını ciddiye almamanızı bir kez daha bilginize sunarım.

Ve sahte hesaplar açıp, kıymetli zamanını bu işlere harcayanlara açıp kitap okumalarını, bilimden, sanattan, spordan faydalanarak ruhlarını beslemelerini sevgiyle tavsiye ederim."

duyuru

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekrardan bıçak altına yattı! Yeni görüntüsü şaşırttıTekrardan bıçak altına yattı! Yeni görüntüsü şaşırttı
İsrail'in Eurovision'dan neden men edilmediği ortaya çıktı!İsrail'in Eurovision'dan neden men edilmediği ortaya çıktı!
Saçı, makyajı ve kahkahası bile eleştirilmişti! Olay sözler Saçı, makyajı ve kahkahası bile eleştirilmişti! Olay sözler
Anahtar Kelimeler:
Hülya Koçyiğit Oyuncu
En Çok Okunan Haberler
Şamil Tayyar'dan çok çarpıcı 'Ayhan Bora Kaplan' çıkışı

Şamil Tayyar'dan çok çarpıcı 'Ayhan Bora Kaplan' çıkışı

Köylüler tesadüfen bulmuştu! Askeri helikopterlerle taşındı

Köylüler tesadüfen bulmuştu! Askeri helikopterlerle taşındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘emekli ikramiyesi’ raporu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘emekli ikramiyesi’ raporu

Diyarbakır'daki genelevde korkunç olay: Beyzbol sopasıyla dehşet saçtı!

Diyarbakır'daki genelevde korkunç olay: Beyzbol sopasıyla dehşet saçtı!

Okul müdürü İbrahim Oktugan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Okul müdürü İbrahim Oktugan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Fenerbahçe'de 'başkanlık yarışı' trafiği: Ali Koç ve Sadettin Saran görüşmesi başladı: Aziz Yıldırım hamlesi...

Fenerbahçe'de 'başkanlık yarışı' trafiği: Ali Koç ve Sadettin Saran görüşmesi başladı: Aziz Yıldırım hamlesi...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.