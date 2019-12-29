Hülya Koçyiğit ve Ajda Pekkan'ın fotoğrafın sırrı yıllar sonra ortaya çıktı!

Hülya Koçyiğit, TRT 2’de yayınlanan “Film Gibi Hayatlar”da Ajda Pekkan’ı ağırladı. Programa Koçyiğit ve Pekkan’ın birlikte katıldıkları Ses Dergisi yarışmasındaki anıları damga vurdu.

Ses Dergisi yarışmasına fotoğrafını babasının bir arkadaşının gizlice gönderdiğini belirten Ajda Pekkan, kendisini dergide gördüğünde çok şaşırdığını anlattı. Hülya Koçyiğit de o günlere dair anısını paylaştı:

“Ben senin o güzel yüreğini bu yarışmada tanıdım. Metin Erksan ‘Susuz Yaz’ filminde beni oynatmaya karar verdikten sonra bu yarışmaya katılmamı istemişti. Deneme çekimi için bizi plaja davet etmişlerdi, biz oraya yetenek sınavına gittiğimizi düşünüyoruz ama ‘Şimdi kızlar lütfen mayonuzu giyin, öyle görüntünüzü alacağız’ dediler. Soyunma odasına gittik ama benim yanımda mayo yok. Derken oradan kadife bir ses ‘Ben bikini giyeceğim, sen benim mayomu giyebilirsin’ dedi. Dostluğumuz o gün başladı. Ne mutlu ki seni tanıdım.”

Ajda Pekkan, “Babam bana ‘Niye bikini giydin’ dediğinde ‘Benim canım arkadaşım Hülya’ya vermiştim mayomu’ demiştim” diyerek o günlerdeki arkadaşlıkların önemine vurgu yaptı.

Ses Dergisi’nin 1963 yılında düzenlediği yarışmada Ajda Pekkan birinci, Hülya Koçyiğit ise ikinci olmuştu.



