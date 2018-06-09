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Hummels ve Reus'tan İlkay ile Mesut'a destek

ALMANYA HABERLERİ  | 09.06.2018 21:23 | Son Güncelleme

Almanya milli takımının yıldızları Mats Hummels ve Marco Reus, İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'in ıslıklanmasına sert tepki gösterdi.

Hummels ve Reus'tan İlkay ile Mesut'a destek

"Almanya'nın milli bir oyuncusu, iç saha maçında ıslıklanmamalı. Özellikle, böylesine iyi bir atmosfer varken" diyerek sözlerine başlayan Hummels, "Çok dostça ve şahane bir ortam vardı. Taraftarlar eğleniyordu. Güzel hareketlerde alkışlıyorlardı. Fakat, bir anda birileri ıslıklamaya karar verdi. Böyle olunca diğer oyunculara verdikleri desteği de veremez oldular. Ondan sonra tüm tribünler, top İlkay ve Mesut'a gelsin de ıslıklayalım diye beklemeye başladılar" ifadelerini kullandı.

Takım olarak bu durumdan memnun olmadıklarını söyleyen Hummels, "Umarım, bu durum uzun süre devam etmez. Çünkü, herkes hata yapabilir. Onlar sürekli hata yapan insanlar da değiller üstelik" diyerek sözlerini noktaladı.

REUS: ÇOK DERİNDEN ETKİLENMİŞTİ
Mats Hummels'in sözlerine katılan Marco Reus, eski takım arkadaşı İlkay Gündoğan hakkında, "İlkay'a karşı neden bu kadar ıslık ve tepki olduğunu anlayamıyorum. Soyunma odasında onu gördüm. Çok derinden etkilenmişti. Bunları hak etmiyor. Takım olarak iki arkadaşımızın yanındayız" açıklamasını yaptı.

Mesut İlkay Recep Tayyip Erdoğan

NE OLMUŞTU?
İlkay Gündoğan ve Mesut Özil, Londra'da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdikleri ve Türkiye'deki seçim kampanyasına dahil oldukları iddiasıyla Almanya'da tepki çekmişlerdi.


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