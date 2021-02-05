Hüner Coşkuner kimdir? Hüner Coşkuner neden vefat etti? Hastalığı neydi? İşte Hüner Coşkuner'in şarkıları, albümleri ve hayat hikayesi

Ünlü sanatçı Hüner Coşkuner'in hayatını kaybetmesinin ardından yaşamı merak konusu oldu. Bir süredir kemik iliği kanseri sebebiyle tedavi gören sanatçı Hüner Coşkuner hayatını kaybetti. Hüner Coşkuner kimdir, kaç yaşında, nereli? Hüner Coşkuner neden öldü? Hüner Coşkuner'in hastalığı neydi?

HÜNER COŞKUNER NEDEN VEFAT ETTİ?

Yakalandığı kemik iliği kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören sanatçı Hüner Coşkuner’den hayranlarını üzecek haber geldi. Tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada 58 yaşındaki sanatçı yaşamını yitirdi.

Hüner Coşkuner, küçük yaşlarda sanat dünyasına adım attı. Üsküdar Cemiyeti'ne gitti, 1987 yılında ilk albümünü çıkardı. Çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde de yer aldı.

HÜNER COŞKUNER KİMDİR?

Coşkuner,1 Nisan 1963 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise yıllarında Emin Ongan yönetimindeki Üsküdar Cemiyeti'ne giderek çok büyük bir birikime sahip oldu. Çok küçük yaşta sanat hayatına atıldı. Sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Coşkuner, Lösemili Çocuklar Vakfı başta olmak üzere Bedensel Engelliler, Dünya Şizofrenliler Derneği'nde gönüllü olarak çalıştı.