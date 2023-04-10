Huneyn Savaşı hangi tarihte, kaç yılında olmuştur? Huneyn savaşı özeti ve sonuçları nelerdir?

Huneyn Savaşı, Hevazin Gazvesi olarak da bilinir. Huneyn Savaşı sonrasında Müslümanlara karşı ortaya çıkan putperest tehdidi tamamen yok olmuş ve Müslümanlar güven içinde yaşamıştır. İslam ordusu ile Taif bölgesinde yaşayan Havazin ve Sakif kabileleri arasında yaşanan Huneyn Savaşı’nın başlarında İslam ordusu zarar uğramıştır. Ancak savaşın sonunda galip gelmişler ve büyük bir zafer elde etmişlerdir. İslam dini tarihinde önemli bir yer tutan Huneyn Savaşı, pek çok din araştırmacısı tarafından incelenmektedir.

Huneyn Savaşı ne zaman olmuştur?

Huneyn Savaşı hangi tarihte olmuştur sorusunun yanıtı oldukça merak edilmektedir. Hicretin 8. Yılında yaşanan Huneyn Savaşı, miladi takvime göre 630 yılına denk gelmektedir. Huneyn Gazvesi, Kuran-ı Kerim’de bahsi geçen iki savaştan biri olma özelliğini taşır. Bu özelliğinden dolayı da İslam tarihi ve Müslümanlar açısından Huneynn Savaşı büyük bir önem taşır. Huneyn Savaşı’na neden olan faktörler arasında ise şunlar sayılabilir:

Mekke’deki Müslümanlara saldırılması

Havazin ve Sakif kabilelerinin Mekke’nin fethinden sonra sıranın kendilerine geldiğini düşünmesi

Huneyn bölgesinde karargah kurulması

İslam düşmanı hareketlerin artması

Huneyn Savaşı özeti nedir?

Mekke ile Necid arasında kalan bir yerde yaşayan Havazin kabilesi, Hz. Muhammed’in mensup olduğu Kureyş kabilesi ile ticari anlamda rekabet ediyordu. Bazı zamanlarda bu rekabet Havazin kabilesi için bir düşmanlığa dönüşmekteydi. Sonrasında ise bu düşmanlık, Hz. Muhammed ve onun getirdiği İslam dinine de yönelmişti. Havazin kabilesinin bu tavrından dolayı Mekke’den sonraki Müslümanların ilk hedefi bu kabile olmuştur.

630 yılında İslam orduları Mekke’yi fethedince, Hz. Muhammed Taif yolu üzerinde bulunan Uzza putunu yıkmıştır. Bu olay Sakiflilerin endişelenmesine neden olmuştur. Sıranın kendi kutsal putlarına geldiğini düşünen Sakifliler, Havazinlilerin Müslümanlara karşı oluşturduğu orduya katılmıştır.

Hz. Muhammed, Havazin ve Sakif kabilelerinin Müslümanlara karşı bir savaş hazırlığında olduğu haberini alır almaz İslam ordularını toplamıştır. Yaklaşık 12 bin askerlik ordusu ile yola çıkmıştır. Miladi takvime göre savaş 1 Şubat 630’da başlamış olup ilk olarak Havazinlilerin ok saldırıları olmuştur. Bu saldırıdan dolayı atlar korkmuş ve İslam ordusu düzensiz olarak geri çekilmeye başlamıştır. Hz. Muhammed bu geri çekilmeyi engellemeyi başarmış ve ordularına hücum emri vermiştir. Bu olay üzerine Havazin ve Sakif kebileleri yenilgiye uğratılmış ve İslam orduları zafer elde etmiştir.

Huneyn savaşı sonuçları nelerdir?

Huneyn savaşı tarihi olan 630 yılında, bu savaşın yaşanmasının ardından önemli gelişmeler de gerçekleşmiştir. Bu sonuçlar şu şekilde sıralanabilir:

Taif Kuşatması’na zemin hazırlanmıştır.

İslamiyet hızla yayılmıştır.

Huneyn Savaşı, Kuran-ı Kerim’de adı geçen ikinci savaş olmuştur.

Mekke’nin fethinden sonra bir zafer daha elde edilmiştir.

Müslümanlar, Huneyn Savaşı’nda kadın ve çocuklar da dahil 6 bin paganı esir almıştır.

24000 deve, 40 binden fazla koyun ve 4 bin ukiyye gümüş ganimet elde edilmiştir.

Huneyn Savaşı’ndan sonra büyük bir yenilgi yaşayan Havazin ve Sakif kabileleri, savaş meydanını terk ederek Taif’e sığınmıştır. Hz. Muhammed ve ordusunun büyük bir kısmı, bu şehir üzerine harekete geçmiştir. İslam orduları tarafından takip edildikleri haberini alan Taifliler, şehrin surlarını güçlendirerek bolca erzak depolamışlardır. İslam orduları 1 ay boyunca kuşattığı şehir direnmiş, Hz. Muhammed kuşatmayı kaldırmış ve Medine’ye dönmüştür.

Huneyn Savaşı’ndan sonra yaşanan Taif seferi, başarısız gibi görünse de İslam tarihi açısından önemli bir olaydır. Kuşatmanın ardından yaklaşık 1 sene sonra Taifliler Hz. Muhammed’e haber göndererek İslamiyet’i kabul ettiklerini bildirmiştir. Huneyn Savaşı’nda Müslümanlar, Sakif ve Havazin kabilesini mağlup ederek İslamiyet’i tehdit eden putperestliği ortadan kaldırmıştır. Bu tehlike ortadan kalkınca Müslümanlar güvenli bir şekilde huzur içinde yaşamıştır. İslam dini de daha hızlı yayılabilmiştir.