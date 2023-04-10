Mekke'nin fethi ne zaman ve nasıl gerçekleşmiştir? Mekke'nin fethi kaç yılında oldu, sonuçları nelerdir?

Mekkeli müşrikler Beni Bekir kabilesi ile ittifak yapmış olup o dönemde bu ittifak Hudeybiye Antlaşmasını bozmuştur. Hz. Muhammed, Mekke’ye haber göndererek ittifakı sonlandırmalarını yoksa anlaşmanın bozulacağını ve savaşa mecbur kalacaklarını bildirmiştir. Mekkeliler bunu kabul etmeyince her iki taraf da savaş hazırlıklarına başlamıştır. Sonrasında Mekkeliler barış istese de geç kalmışlar ve Mekke, Müslümanların eline geçmiştir. Mekke’nin fethi olayında Kabe’nin içindeki 360 put yıkılmış ve Hz. Muhammed’in ilk hutbesini okuması ile sonlanmıştır.

Mekke'nin fethi ne zaman?

Mekke'nin fethi kaç yılında oldu diye oldukça merak edilmektedir. Mekke’nin fethedildiği tarih, miladi takvime bakıldığında 11 Ocak 630 olarak görülür. Ancak günümüzde Mekke’nin fethi 1 Ocak’ta kutlanır. Çünkü Mekke’yi fethetmek üzere görevlendirilen İslam orduları, bu tarihte sefere çıkmıştır. Hicretin 8. Yılına denk gelen Mekke’nin fethi olayı, İslam tarihinde önemli bir yer tutar.

Fethin 4. gününde yani 4 Ocak 630 tarihinde Hz. Muhammed, ordusunu 4 kola ayırarak onlara saldırılmadıkça kimseye saldırmamalarını ve kimseyi öldürmemelerini emretmiştir. "Mekke'nin fethi hangi gün?" sorusunun yanıtı da merak edilmektedir. Hicri takvime göre bakıldığında Mekke’nin fethi, Ramazanın 8. Gününe denk gelmektedir. Günümüzde Suudi Arabistan sınırları içinde kalan Mekke, Hz. Muhammed’in çocukluk ve gençlik yıllarının geçtiği yer olmakla birlikte İslam dini için kutsal şehir olarak da kabul edilmektedir.

Mekke'nin fethi nasıl gerçekleşti?

Hicret’in 6. yılında Hz. Muhammed ve onunla beraber 1500 kadar Müslüman, umre ibadeti için Medine’den Mekke’ye hareket etmiştir. Ancak Mekkeliler Hz. Muhammed’i ve yanındakileri Mekke’ye sokmamıştır. Bunun üzerine taraflar arasında 628 yılında Hudeybiye Antlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmadan sonra Beni Bekir kabilesi, antlaşmayı yok sayarak Müslüman Huza kabilesine saldırmıştır. Mekke’den Medine’ye gelen bir heyet, Hz. Muhammed’e Hudeybiye Antlaşmasını feshettiklerini söylemiştir.

Mekke’deki Müslümanlara saldırılması ve anlaşmanın Mekkeliler tarafından feshedilmesi üzerine Hz. Muhammed, Mekkeyi fethetmek için İslam ordularına emir vermiştir. 10 bin kişilik bu ordu, miladi takvime göre 1 Ocak 630’da Medine’den yola çıkmış ve 10 Ocak 630’da Mekke’ye ulaşmıştır. 4 koldan Mekke’ye girme planı yapan Hz. Muhammed, orduyu dörde ayırarak şehrin üzerine harekete geçmiştir. Bu dört kolun üçünde hiçbir direnişle karşılaşmayan Müslüman ordusu, yalnızca bir kolda küçük bir savunma görmüş ancak Halid bin Velid’in komutanlığında bu savunma ortadan kaldırılmıştır. Çatılmaların ve savaşın sonunda İslam orduları 11 Ocak 630’da Mekke’yi fethetmeyi başarmıştır. Bundan sonra Mekke’nin yönetimi ve kontrolü Müslümanların eline geçmiştir.

Mekke'nin fethi sonuçları nedir?

Mekke’nin fethinden sonra gerçekleşen gelişmeler oldukça merak edilmektedir. Çünkü bu olay, İslam tarihi açısından dönüm noktalarından biridir. Savaş sırasında çok büyük bir direniş görülmediği için ufak çaplı çatışmalar yaşanmıştır. Bu çatışmalarda İslam ordusundan 2 ve Mekkelilerden 13 kişi hayatını kaybetmiştir. Mekke’nin fethi sonucunda şunlar yaşanmıştır: