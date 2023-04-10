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Gassaniler kimdir, nerede kurulmuştur? Gassaniler başkenti neresidir?

24.03.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gassaniler, 200-636 yılları arası Suriye’de hüküm sürmüş olan ve Monofizitler olarak bilinen Arap devletidir. Bizans İmparatırluğu’na tabi olan bu devlet, güney tarafından gelebilecek yağmacılara karşı savunma görevi almışlardır. Aynı zamanda İran tehlikesi karşısında da Gassaniler önemli rol oynamıştır. Gassanilerin kim olduğu merak edilmektedir ve tarih ve din araştırmacıları Gassanileri oldukça detaylı bir şekilde araştırmaktadır.

Gassaniler kimdir, nerede kurulmuştur? Gassaniler başkenti neresidir?

Cefne, Gassaniler’in kurucusu ve ilk hükümdarı olarak bilinir. Cefneoğulları Hanedanlığı da bu olaydan sonra başlamıştır. Suriye’ye göç eden Gassaniler’in ismi, Me'rib Seddi Tihâme çölündeki Gassan suyundan gelmektedir. Ayrıca Gassaniler bir dönem, Suriye’deki Kudaa kabilesinin Dacaim koluna mensup Selih Kabilesi’nin egemenliği altına girmişlerdir. Ancak sonraki zamanlarda onlarla savaşmışlar ve bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Suriye’nin ana dili olan Arapçayı korumuşlar ve bu bölgede konuşulan Arami dilini de bilmektedirler.

Gassaniler kimdir?

Suriye’de bir devlet kurmadan önce Gassaniler, Yemen’de yaşamaktaydı. Bu topluluğun soyu ise Sebe’nin oğullarından olan Kehlan’a dayanır. Cefneoğulları olarak da bilinen Gassaniler, Ezd kabilesinde yer alan Amr Müzeykıya’nın oğlu Cefne tarafından kurulmuştur. En ihtişamlı dönemlerini II. Haris bin Cebele zamanında yaşamışlardır. 529 yılında Bizans tarafından II. Haris bin Cebele büyük bir emir olarak unvan almıştır. Bizans İmparatorluğu ile arası iyi olan Haris Monofizit kilisesiyle Bizans’ın arasını düzelmek için uğraşmıştır. O öldükten sonra yerine oğlu Münzir geçmiştir; ancak mezhep farklılıklarından dolayı Bizans’la ilişkileri bozulmuştur.

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Bizans’ın yardımını alamayan Gassaniler’in üzerine sürekli akınlar yapılması sonucu, Bizans Devleti yeniden Gassanilerle anlaşmıştır.Münzir’in yerine oğlu Numan geçmiştir ve kardeşlerinin de yardımıyla Bizans’a pek çok saldırı düzenlemiştir. Bizans İmparatoru I. Konstantin ise Numan’ı tutuklaması için Magnus’a görev vermiştir. Magnus, Numan’ı ele geçirdikten sonra Konstantinopolis’e götürmüştür. Günümüzde Suriye’de bulunan Hristiyan Araplar, Gassaniler’in torunlarıdır.

Gassaniler başkenti neresi?

Gassaniler’in başkenti Dımaşk bölgesidir. Verimli arazilere sahip olan bu bölge, şehrin doğusunda olabildiğince uzanır. 18 mil uzunluğa sahiptir ve her taraftan onu kuşatan yüksek dağlarla çevrilidir. Dımaşk bölgesinin yerleşim için elverişli, bolluğun ve bereketin fazla olduğu bir yer olduğu söylenmektedir.

Gassaniler nerede kurulmuştur?

200 yıllarında kurulan Gassaniler, Cefne taraflarındadır. Gassaniler, Monofizit Hristiyan Arap devletidir ve Suriye’de kurularak burada egemenliğini devam ettirmiştir. Bizans İmparatorluğu’na bağlı olan Gassaniler, bir tampon devlet görevi görmüştür. İslamiyet öncesi dönemde çok güçlü olan Gassaniler, büyük bir medeniyet kurmayı başarmışlardır. Ancak Yermük Savaşı ve sonrasında yaşanan fetih hareketlerinden sonra tarih sahnesinde tamamen yok olmuşlardır.

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