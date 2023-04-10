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Mute Savaşı ne zaman yapıldı, kim kazandı? Mute Savaşı kısaca özeti, önemi ve sonucu nedir?

24.03.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mute Savaşı, Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında gerçekleşen ilk savaş olma özelliği taşır. İslam tarihinde önemli bir yer tutan bu savaş, peygamber efendimizin İslamiyet’e davet için Bursa valisine gönderdiği elçinin öldürülmesi üzerine gerçekleşmiştir. Hz. Muhammed, gönderdiği elçi olan Haris bin Umeyr’in öldürüldüğünü duyduktan sonra Şürahbil’e ordu gönderilmesine karar vermiştir ve Mute Savaşı bu şekilde başlamıştır. Mute Savaşı ne zaman yapılmıştır, savaşın önemi ve sonuçları nelerdir?

Mute Savaşı ne zaman yapıldı, kim kazandı? Mute Savaşı kısaca özeti, önemi ve sonucu nedir?

Bugün Ürdün sınırları içinde kalan Mute bölgesinde, Doğu Roma İmparatorluğu ile Müslümanlar arasında gerçekleşen ilk savaş yaşanmıştır. Bu savaş sonucunda her iki taraf da çok ağır kayıplar vermiştir. Mute Savaşı sonucunda pek çok önemli gelişme yaşanmıştır. Tabi ki bu savaşın yaşanmasına neden olan faktörler de oldukça önemlidir. Müslümanlar ile Hristiyanların ilk kez cephede karşı karşıya geldikleri Mute Savaşı, Hz. Muhammed’in katılmadığı ilk sefer olarak da dikkat çekmekte ve pek çok kişi tarafından araştırılmaktadır.

Mute Savaşı ne zaman yapıldı?

Hristiyan olan Gassini Devleti’ni İslam’a davet etmek için Hz. Muhammed, Bursa’ya bir elçi göndermiştir. Bu elçinin Bursa valisi Şürahbil tarafından öldürülmesi sonucu 629 yılı eylül ayında Mute Savaşı yaşanmıştır. Kudüs yakınlarındaki Mute Meydanı’nda gerçekleşen savaş, Müslümanlar ile Hristiyanlar arasındaki ilk savaş olma özelliği taşımaktadır.

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Mute Savaşı'nı kim kazandı?

İslam orduları, Bizans birliklerine verilebilecek en büyük zararı vererek Medine yönünde dağlık bölgelere geri çekilmeye başlamışlardır. Bu bölgelerde pusuya düşmek istemeyen Bizans orduları ise Müslümanları takip etmeyi bırakmıştır. Müslümanlar bu geri çekilme sırasında ok atışlarına devam etmiş ve Bizans birliklerine çok büyük kayıplar yaşatmıştır. Bu kayıplar sonucunda ise Bizans orduları geri çekilmek zorunda kalmıştır. Bizans ordularının geri çekilmesiyle birlikte Mute Savaşı’nda Müslümanlar büyük bir zafer elde etmiştir.

Mute Savaşı kısaca özeti nedir?

Hz. Muhammed, yakınlarda bulunan komşu ülkelere elçilerle mektuplar göndermiş ve onları İslam’a davet etmiştir. Bu amaçla, Bursa’ya bir elçi göndermiş ve onları Hristiyanlık’tan vazgeçirip İslam dinine inandırmak istemiştir. Ancak Bursa valisi Şuhrabil’in Müslüman elçi Haris bin Umeyr’i öldürmesinin üzerine Hz. Muhammed bir ordu hazırlamıştır. Bu ordunun Şuhrabil’in üzerine gönderilmesi yönünde emir vermiştir.

İslam orduları Medine’den hareket etmeye başlayınca Şuhrabil, Bizans İmparatorluğundan yardım istemiştir. O dönemde Bizans imparatoru olan Herakleios ise yaklaşık 100 bin kişilik bir ordu hazırlayarak bölgeye göndermiştir. İslam orduları Şam’ı geçtikten sonra Mute’de Bizans birlikleri ile karşılaşmıştır. Savaşın ilk zamanlarında Bizans İmparatorluğu’nun beklemediği şekilde saldırı yapan İslam orduları, Bizans birliklerine kısa süre içinde büyük bir hasar vermeyi başarmıştır.

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Mute Savaşı'nın önemi nedir?

Mute Savaşı, tarihi kaynaklarda Müslümanlar ile Bizans İmparatorluğu arasında yaşanan ilk savaş olarak geçer. Bu nedenle büyük bir önem taşır. Ayrıca ilk defa Hz. Muhammed bir savaşta ordunun başında değildir. Yani peygamber efendimizin katılmadığı ilk sefer olma özelliğiyle de öne çıkar.

Mute Savaşı sonucu nedir?

Mute Savaşı sonucunda yaşanan gelişmeler oldukça merak edilmektedir. Bu savaşla ilgili söylenebilecek en önemli sonuç şudur: Müslümanlar, Bizans ordusuna karşı tam bir zafer elde edememiş olsa da güçlerini kanıtlamışlardır. Bizans İmparatorluğu da aynı şekilde tam bir zafer elde edememiş; ancak düşmanlarını hafife almamaları gerektiğini öğrenmişlerdir. Mute savaşının sonuçları şu şekilde sıralanabilir:

  • İslamiyet bu bölgelerde tanınmaya başlamış ve hızla yayılmıştır.
  • İslam ordusuna çok büyük ve önemli ganimetler geçmiştir.
  • Şehit olan komutanlardan sonra bölgeye gönderilen Halid bin Velid, başarılı taktikleri sayesinde Medine’ye sağ salim dönülmesini sağlamıştır.
  • Halid Bin Velid, bu savaştaki başarılarından ötürü Hz. Muhammed tarafından “Seyfullah” unvanını almıştır.
  • Bu savaştan sonra Hz. Muhammed kimsenin ağıt yakmamasını emretmiştir.
  • Savaşta şehit edilen Cafer Ebu Talip, Cafer-i Tayyar olarak adlandırılmıştır.
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Mute Savaşı komutanları kimlerdir?

Bizans İmparatorluğu ile Müslümanlar arasında gerçekleşen Mute Savaşı’nda, İslam ordularının başında 5 önemli komutan bulunmuştur. Bunlar:

  • Haris bin Umeyr
  • Zeyd bin Harise
  • Cafer bin Ebu Talib
  • Abdullah bin Revaha
  • Halid bin Velid

Mute Savaşı'nda şehit olan komutanlar kimlerdir?

Mute Savaşı’nın başlamasına neden olan Haris bin Umeyr adlı elçinin Bursa valisi tarafından öldürülmesidir. Bu savaş başladığında orduların başına geçen ilk komutan Zeyd bin Harise olmuştur. Savaşta şehit olduktan sonra ise yerine Cafer bin Ebu Talib gelmiştir. Onun da şehit olması üzerine Abdullah bin Revaha’nın ordulara komutanlık etmesi söylenmiştir. Bu üç önemli komutan da şehit olunca, orduların komutanlığını Halid bin Velid yapmıştır ve savaştan sağ salim dönülmesini sağlamıştır.

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