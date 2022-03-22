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Hünkarbeğendi siz de beğeneceksiniz! Hünkarbeğendi tarifi malzemeleri nelerdir? Nasıl yapılır?

22.03.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hünkarbeğendi, Osmanlı mutfağından çıkan genellikle ev hanımlarının yapmayı tercih ettikleri tadına doyum olmayan yemeklerden biridir. Patlıcan ile yapılan, süt, tereyağ ve un kullanılan bu harika yemeği yaparken püf noktalarına dikkat etmek gereklidir. Peki Hünkarbeğendi tarifi malzemeleri nelerdir? Nasıl yapılır? İşte Saray mutfağından çıkan bu harika yemeğin tarifi...

Hünkarbeğendi siz de beğeneceksiniz! Hünkarbeğendi tarifi malzemeleri nelerdir? Nasıl yapılır?

Hünkarbeğendi bilhassa evlerinde yemekli davet veren ev hanımlarının tercih ettiği yemeklerden biridir. Yapımı zor olmasa da lezzeti tutturmanın hayli maharet gerektirdiği Hünkarbeğendi tarifi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hünkarbeğendi tarifi malzemeleri nelerdir? Nasıl yapılır? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen internet kullanıcıları araştırmaz yapmaya başladı. Biz de Saray mutfağından çıkan bu harika yemeğin tarifine, malzemelerine ve yapımında dikkat edilmesi gereken hususlara haberimizde yer verdik.

Hünkarbeğendi tarifi malzemeleri nelerdir? Nasıl yapılır?

HÜNKARBEĞENDİ TARİFİ MALZEMELERİ NELERDİR?

600 gram kuzu kuşbaşı
1,5 yemek kaşığı un
4 adet patlıcan
3 yemek kaşığı zeytinyağı
3 adet domates
1 çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı domates salçası
2 su bardağı sıcak su
1 çay kaşığı tuz
2 adet kuru soğan
4 diş sarımsak
1 çay kaşığı karabiber
1,5 su bardağı süt
1 yemek kaşığı tereyağı
Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar

Hünkarbeğendi tarifi malzemeleri nelerdir? Nasıl yapılır?

HÜNKAR BEĞENDİ NASIL YAPILIR?

Patlıcanları ocakta közleyin ve kenara alın. Domates ve kuru soğanı yemeklik doğrayın. Zeytinyağını tavada kızdırın ve soğanları yağda kavurun. Sarımsağı kıyıp soğanlara ekleyin, bir müddet daha kavurmaya devam edin. Kuşbaşı etini soğanlara ekleyin ve suyunu çekene dek kavurun. Biber, tuz ve domates salçasını ilave edin. Salçanın kokusu çıktığı zaman domatesi ilave edin. Sonrasında 2 su bardağı sıcak su ekleyin ve etler yumuşayana dek pişirin.

Hünkarbeğendi tarifi malzemeleri nelerdir? Nasıl yapılır?

Beğendi hazırlamak için patlıcanları soyun ve ince ince doğrayın. Tereyağını tavada eritip unu yağda kokusu çıkana kadar kavurun. Süt ve patlıcanları da ilave edip homojenleşene dek karıştırın. Karabiber, kaşar peyniri ve tuzu ekleyin, karıştırın. Beğendinin üzerine etleri koyun. Afiyet olsun...

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