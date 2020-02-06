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Hurda araçlar toplanıyor

BURSA HABERLERİ  | 06.02.2020 11:17 | Son Güncelleme

Mustafakemalpaşa Madeni Eşya Esnaf Odası Başkanı Önder Aydın, federasyon tarafından alınan hurda araçların toplatılması kararıyla ilgili basın açıklaması yaptı.Türkiye Madeni Eşya Sanatkârları Federasyonu tarafından 29.01.2020 tarihinde gündeme getirilen konuda, esnaf ve sanatkârların faaliyetlerini sürdürdükleri küçük sanayi sitelerinde atıl vaziyetteki hurda araçların genel asayiş ve terör suçları bakımından risk oluşturduğu ve çevre kirliliğine sebep olduğu belirtilmiş, bu gerekçelerle araçların toplatılması istenmişti.

Mustafakemalpaşa Madeni Eşya Esnaf Odası Başkanı Önder Aydın, federasyon tarafından alınan hurda araçların toplatılması kararıyla ilgili basın açıklaması yaptı.
Türkiye Madeni Eşya Sanatkârları Federasyonu tarafından 29.01.2020 tarihinde gündeme getirilen konuda, esnaf ve sanatkârların faaliyetlerini sürdürdükleri küçük sanayi sitelerinde atıl vaziyetteki hurda araçların genel asayiş ve terör suçları bakımından risk oluşturduğu ve çevre kirliliğine sebep olduğu belirtilmiş, bu gerekçelerle araçların toplatılması istenmişti. Bu konuyla ilgili yapılan görüşmeler neticesinde, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 81 il valiliğine konuyla ilgili yaptırım kararı geldi. Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Mustafakemalpaşa Madeni Eşya Esnaf Odası Başkanı Önder Aydın, karar ile ilgili değerlendirme yaparak sağlanacak avantajlara değindi.
Başkan Aydın genelge ile ilgili son durumu aktararak, “Madeni Eşya Esnaf Odası Federasyonunca yapılan girişimler sonucunda İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine caddeye ya da sokağa kamunun kullanımına ait bir yere ve özellikle küçük sanayi sitelerine bırakılan kullanılamaz haldeki hurda araçların belirlenecek olan hurda alanlarına belediyeler ile koordineli olarak kaldırılması amacıyla genelde gönderilmiştir” dedi.
Açıklamasında hurda araçların kaldırılması ile birlikte madde kullanımları ve terör suçlarına yönelik ciddi bir avantaj elde edileceğini vurgulayan Başkan Aydın, “Genelgenin asıl amacı bu araçların çevreye verdiği görüntü kirliliğinin yanı sıra terör suçlarında ve madde bağımlılarının ve madde satıcıların zulası konumuna da gelmektedir. Bu araçların belirlenen hurda alnına alınması sonucunda çevrede görüntü kirliliğinin yanı sıra trafiğin de rahatlaması sağlanacaktır. Araç sahipleri önceden uyarılacak ve uyarıya uymayanlara ceza kesilecek sonrasında araç hurda alanına çekilecektir“ dedi.

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