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Hurda egzoz parçalarından ilginç figürler tasarladı

03.05.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de küçük sanayi bölgesindeki bir esnafın hurda egzoz parçalarından yaptığı insan ve köpek figürü dikkatleri çekiyor.

Hurda egzoz parçalarından ilginç figürler tasarladı

Eskişehir Küçük Sanayi Bölgesi’nde uzun yıllardan beri egzoz tamirciliği yapan Fatih Kuyukazan, hurda egzoz parçalarını geri dönüştürerek insan ve köpek figürleri tasarladı. Yaptığı çalışmaların vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandığını söyleyen sanayi esnafı, tasarladığı figürlerin dükkânının bir parçası haline geldiğinin altını çizdi. Hurda egzoz parçalarını değerlendirmek için böyle bir çalışma yaptığını dile getiren Kuyukazan, figürlerin 15 günde tamamlandığını belirtti. Egzoz parçalarından tasarlanan figürlerin müşterilerin çok hoşuna gittiğini aktaran işletme sahibi, bazı ailelerin çocuklarıyla birlikte fotoğraf çektirdiğini ifade etti.

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