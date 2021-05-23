Hurda malzemeden benzinli araç yaptı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçen yıl evinin bahçesine kızının görmeyi çok istediği Anıtkabir ve Aslanlı Yol'un kardan maketini yapan inşaat ustası Mehmet Şerif Karahan, şimdi de hurda malzemelerden yararlanarak benzinle çalışan araç yaptı.

Yeni Mahalle'de yaşayan Karahan, 1,5 yıl önce kendi aracını yapmaya karar vererek, sanayiden hurda malzemeler satın almaya başladı.

Atölyeye dönüştürdüğü arkadaşının garajında çalışmaya başlayan Karahan, 20 litre benzinle 150 kilometre giden aracı tamamladı.

Karahan, "Bayrak1" adını vererek Türk bayrağı, Atatürk resmi ve imzası ile süsledeği araçla Esendere kara yolunda deneme sürüşü yaptı.

- "Araç 25 beygir gücünde"

Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir araçta bulunan vites, korna, sinyal lambaları, araç koltukları, motor gibi tüm malzemeleri kullandığını söyledi.

Aracını lüks otomobil markalarının modellerine benzetmeye çalıştığını anlatan Karahan, şöyle konuştu:

"İki kişilik olan aracın ileri ve geri vitesleri var. Ağırlığı 700 kilogram. 60 kilometre hız yapabiliyor. 600 cc ve 25 beygir gücünde. Bu aracı 1,5 yıldır yapmaya çalışıyordum. İnşaatlarda kazandığım parayı bu araca harcadım. İmkanlarım kısıtlı olmasına rağmen yılmadım. Arkadaşım da bana yardımcı oldu. Teknofest'e yetiştirmeyi amaçlıyordum ancak yetiştiremedim. İmkanım olursa 600 beygir gücünde olumsuz hava koşullarında yol alabilen, hidrojen gazı ya da benzinle çalışan araçlar yapabilirim."