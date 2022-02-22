YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Hurda malzemeden ürettiği bıçakları yurt dışına gönderiyor

Hurda malzemeden ürettiği bıçakları yurt dışına gönderiyor

22.02.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dede mesleği demirciliği hobi olarak sürdüren Cihan Kurşun, hurdaya ayrılan çeliklere tüp gaz kazanından yaptığı ocakta şekil veriyor - Mobilya işçisi Kurşun: - "Bir bıçağın yapımı 1 ile 3 gün arasında değişiyor. Sosyal medya üzerinden çok ulaşanlar oluyor"

UĞUR ÇİÇEK - Bursa'nın İnegöl ilçesinde hobi olarak bıçakçılığa başlayan mobilya işçisi, atık malzemeleri kullanarak yaptığı bıçakları yurt içi ve dışında meraklılarıyla buluşturuyor.

Mobilya iskeleti imalathanesinde çalışan 32 yaşındaki Cihan Kurşun, 2019'da dede mesleği demircilikle hobi olarak ilgilenmeye başladı.

Demircilikte kullanılan araç ve gereçleri hurdalıktan ve satış yerlerinden temin eden Kurşun, hurdaya ayrılan çelik parçalarını kullanarak bıçak imalatına girişti.

Evinin arkasında depo olarak kullanılan 4 metrekarelik atölyesinde yaptığı ürünleri sosyal medyada sergileyen Kurşun, bıçakları meraklılarına da gönderiyor.

- Mengenesi ve örsü hurdalıktan, çekiçleri ucuzluk pazarından

Cihan Kurşun, AA muhabirine, Kuzey Kafkasya göçmeni bir aileye mensup olduğunu söyledi.

Dede mesleğini hobi edindiğini belirten Kurşun, şu bilgileri paylaştı:

"Eskilerin deyimi ile 'Kervan yolda kurulur' düzeni ile mengenemi, örsümü hurdalıktan, çekiçlerimi ucuzluk pazarından temin ettim. Ocağımı, yine geri dönüşüm olan tüp gaz kazanından kendimiz yaptık. Akabinde makineleri, el aletlerini sırasıyla dizdik. Neye ihtiyacımız olduysa onu aldık. Bu şekilde de ilerleme kaydettik."

- "Hurdayı hayata döndürme" projesi

Kurşun, hurdaya ayrılan araç malzemeleri, yay ve makas çeliklerini koleksiyonluk bıçak yapımında kullandığını dile getirdi.

Asıl projesinin "hurdayı hayata döndürmek" olduğunu vurgulayan Kurşun, şöyle konuştu:

"İnegöl'de toptan hurda işi yapan yerler var. Genellikle oraları tercih ediyorum. Oralara gidip bıçak malzemesine uygun olan ne varsa onlardan seçerek tedarik ediyorum. Kesiyorum, işliyorum, dövüyorum, ısıtıyorum ve bıçak haline getiriyorum. Geleneksel bıçak türleri üzerine çalışıyorum. Bir bıçağın yapımı 1 ile 3 gün arasında değişiyor. Sosyal medya üzerinden çok ulaşanlar oluyor. İsviçre, Fransa, Almanya, Belçika ve Romanya gibi ülkelere gönderdim, halen de gönderiyorum. Ağırlıklı olarak doğu kökenli modelleri tercih ediyorlar. Şef bıçaklarını, Şam çeliklerini ve dövme çelik dediğimiz geleneksel yöntemlerle kömür ateşinde veya tüp gaz ateşinde çekiç ve örs arasında ezdiğimiz çelikleri daha çok tercih ediyorlar."

Cihan Kurşun, İskandinav yontma bıçağı olarak bilinen "pukko"nun en çok rağbet gören ürünler arasında olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnegöl'de otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı; 6 yaralıİnegöl'de otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı; 6 yaralı
Bakan Varank'tan Ekrem İmamoğlu'na "KDV indirimi" tepkisi: (1)Bakan Varank'tan Ekrem İmamoğlu'na "KDV indirimi" tepkisi: (1)
Adana Demirspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladıAdana Demirspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Anahtar Kelimeler:
İnegöl

Bursa Namaz Vakitleri 22 Şubat Salı

İmsak
06:18
Sabah
07:41
Öğle
13:22
İkindi
16:23
Akşam
18:54
Yatsı
20:12
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Elma sirkesi yağ yakmaz, limonlu su zayıflatmaz, tarçın da...

Elma sirkesi yağ yakmaz, limonlu su zayıflatmaz, tarçın da...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

Yasak Elma'dan bomba gönderme! Skandalı unutmadılar

Yasak Elma'dan bomba gönderme! Skandalı unutmadılar

Lezbiyen çifti öpüşürken görünce çileden çıktı

Lezbiyen çifti öpüşürken görünce çileden çıktı

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.