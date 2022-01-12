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Hurdaya gidecek spor aletleri onarılıp öğrencilerin kullanımına sunuldu

12.01.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ın Gözova Köyü İlkokulunda bir kondisyon bisikleti ile dörder yürüyüş bisikleti ve koşu bandından oluşan spor aletleriyle öğrenciler ile öğretmenler, teneffüste ve boş zamanlarında spor yapma imkanı buluyor

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta hurdaya atılacak spor aletleri ilkokul müdürü tarafından alıp onarılarak öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Gözova Köyü İlkokulu Müdürü Atakan Kalkan, şehir merkezinde bir kamyonda hurdaya götürülmek üzere olan eski spor aletlerini görünce bunları öğrencileri için almaya karar verdi.

Eski spor aletlerini ücretsiz temin eden Kalkan, bunları 80 öğrencisi bulunan görev yaptığı okula götürdü. Okuldaki 6 öğretmenle spor aletlerini elden geçiren Kalkan, iki haftada tamiratını ve boyasını yapıp okuldaki bir sınıfa yerleştirdi.

Bir kondisyon bisikleti ile dörder yürüyüş bisikleti ve koşu bandından oluşan spor aletleriyle öğretmenler ve öğrenciler, teneffüste ve boş zamanlarında spor yapma imkanı buluyor.

Atakan Kalkan, AA muhabirine, hurda yüklü kamyonda bulunan eski spor aletlerini görünce sahipleriyle konuşarak bunları aldığını söyledi.

Spor aletlerini onararak çocukların kullanımına sunduklarını belirten Kalkan, "Bir nevi geri dönüşüme de katkıda bulunduk. Çocuklarımız da çok mutlu. Biz de seviniyoruz hurdadan kurtardığımız malzemeler için. Öğrencilerimiz yararlanıyor. Velilerimizin de bu işe ilgi gösteriyor. Öğrencilerimiz evlerinde anlatıyorlarmış." dedi.

Çocukların ilgisinden memnun olduklarını vurgulayan Kalkan, "Öğrencilerimiz teneffüslerde daha kontrollü oluyor. Bunu kazaları engelleyen bir süreç haline getirdik." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Zeynep Sude İpek ise spor aletlerini getirenlere teşekkür ederek, "Spor yaptığımız içi sağlıklı oluyoruz. Başka bir okulda arkadaşlarımızın böyle şansı yok. Teşekkür ederim." diye konuştu.

Esmanur Yıldırım da boş zamanlarında spor yapma imkanı buldukları için mutlu olduklarını kaydetti.

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