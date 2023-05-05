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Hurdayı sanata dönüştürdü, yaptığı tasarımlar dikkat çekiyor

05.05.2023 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta bir sanayi esnafının hurdaya çıkmış otomobil parçalarından yaptığı tasarımlar dikkat çekiyor.

Sivas Yeni Ata Sanayisi’nde oto motor işletmesi bulunan Mustafa Yıldızdağ, hurda parçaları sanata dönüştürdü. İnternet ortamında benzer tasarımlar görüp dikkatini çektiğini söylen Yıldızdağ, otomobil motorundan masa, fren diskinden saat ve pistondan ise küllük tasarladı. Yıldızdağ, tasarımlarının işletmeye gelen müşterilerin bir hayli dikkatini çektiğini söyleyerek, mekaniker dükkanına yakışır bir görüntü olmasını istediği için böyle tasarımlar yaptığını söyledi.

“MASAYI KOMPLE MOTOR ÜZERİNE TASARLADIM”

Mekaniker usta Mustafa Yıldızdağ, yaptığı masayı motor üzerine tasarladığından bahsederek, “Uzun zamandır aklımda böyle bir tasarım vardı. İnternet ortamında da böylesi tasarımları görüp takip ediyordum. Elime Audi marka bir aracın 2.4 motoru geçti ve bu motordan yapmayı düşündüm. Motoru bütün parçalarını titizlikle temizleyerek, farklı renklere boyayarak bir görsellik oluşturmak istedim. Motorun içi boştur ama dıştan bire bir araç motorudur. Ben bu masayı komple motor üzerine tasarladım. Üzerindeki çizgilerin mavi oluşu, masanın V şeklinde olması, motorun V motor olmasından dolayı böyle bir tasarım oluşturdum. Güzel olduğunu düşünüyorum, gelen müşteriler de hoş olduğunu söylüyorlar. Bu dükkanın mekaniker bir dükkan olmasına yakışır diye böyle bir masa tasarladım. Küllükleri masa ile eşleşsin diye araç pistonundan yaptım. Karşı duvarda duran saati de araçlarda bulunan fren diski ve balatalarından yaptım. Bu ürünleri tamamen atık malzemelerden ürettim. Masada bulunan demir parçaları ve boruları metre işi aldım ama diğer malzemeler tamamen bizden, motoru da hurdacıdan satın aldım” dedi.

“USTAMIN MOTORDAN YAPTIĞI MASA ÇOK İLGİ GÖRDÜ”

Dükkanın müşterilerinden Ergün Laçin, motordan yapılan masanın sanayide çok ilgi gördüğünden bahsederek, “Ustamın motordan yaptığı masa çok ilgi gördü. Sanayide hiç denk gelmediğimiz bir masa. Sanayide her şey standart olduğu için hep tahta masalar var ama motor masa gerçekten güzel olmuş. Ellerine sağlık ustamın, buram buram emek kokuyor” şeklinde konuştu.

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