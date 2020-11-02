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Hürriyet, İzmir’e yardım çağrısında bulundu

KOCAELİ HABERLERİ  | 02.11.2020 10:05 | Son Güncelleme

İzmir’de meydana gelen 6,6’lık depremin hemen ardından arama kurtarma ve sosyal destek ekipleriyle deprem bölgesine giden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit halkına depremzedeler için yardım çağrısında bulundu.İzmir’de meydana gelen 6,6’lık depremin ardından arama kurtarma ve sosyal destek ekipleriyle birlikte deprem bölgesine giden Fatma Kaplan Hürriyet, bölgede incelemelerde bulundu.

İzmir’de meydana gelen 6,6’lık depremin hemen ardından arama kurtarma ve sosyal destek ekipleriyle deprem bölgesine giden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit halkına depremzedeler için yardım çağrısında bulundu.
İzmir’de meydana gelen 6,6’lık depremin ardından arama kurtarma ve sosyal destek ekipleriyle birlikte deprem bölgesine giden Fatma Kaplan Hürriyet, bölgede incelemelerde bulundu. Hürriyet, İzmit halkına İzmirli depremzedeler adına battaniye, çadır, ısıtıcı, hijyenik ped ve bebek bezi gibi acil ihtiyaçlar için yardım çağrısında bulundu. Hürriyet çağrısında, “Depremin ne demek olduğunu ne acılar yaşattığını çok iyi biliyoruz. 17 Ağustos Depremi’nin üzerinden 21 yıl geçse de hala acıları içimizde. Şimdi İzmir’de bizim yaşadığımız acıları yaşıyor. Önceki gün meydana gelen depremde maalesef yaşamını yitiren vatandaşlarımız yaralanan insanlarımız var. Çok iyi biliyorum ki İzmit halkının vicdanı ve yardımları İzmirli kardeşlerinin yanında olacak” dedi. Hürriyet açıklamasının devamında, “Bugün İzmir’den aldığımız bilgiler doğrultusunda; battaniye, çadır, ısıtıcı, hijyenik ped, bebek bezi yardımlarınızı Yunus Emre Kültür Merkezi’ne bekliyoruz. Haydi İzmit. Depremin yaşattığı acıları biraz olsun dindirelim ve ’Sizi en iyi biz anlarız’ diyerek, kardeş elimizi İzmir’e uzatalım” diye konuştu.

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