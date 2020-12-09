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Hürriyet, temizlik İşleri amirleriyle bir araya geldi

KOCAELİ HABERLERİ  | 09.12.2020 09:52 | Son Güncelleme

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Temizlik İşleri Müdürlüğü amirleriyle bir araya gelerek İzmit’in çevre sağlığı ve temizlik çalışmaları ile ilgili plan ve projelerini görüştü.İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediye birimlerine gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında sabah saatleri itibariyle Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Temizlik İşleri Müdürlüğü amirleriyle bir araya gelerek İzmit’in çevre sağlığı ve temizlik çalışmaları ile ilgili plan ve projelerini görüştü.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediye birimlerine gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında sabah saatleri itibariyle Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Şantiye alanında çalışan personelle görüşerek çalışmalarında kolaylık dileyen Hürriyet, amirlerle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, personelin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Amirlerin taleplerini dinleyen Hürriyet, temizliğin öneminin bir kez daha anlaşıldığı pandemi sürecinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına çalışmaların titizlikle ve programlı olarak gerçekleştirilmesini istedi.

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