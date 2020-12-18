Hüseyin Çimşir: Beşiktaş'a teslim olmaya gitmiyoruz

Süper Lig’in 13’üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş’a konuk olacak B.B Erzurumspor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, antrenman öncesinde oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Erzurum ekibinde oyuncuların moralli oldukları gözlendi.

HÜSEYİN ÇİMŞİR: TESLİM OLMAYA GİTMİYORUZ

Beşiktaş'ın Türkiye’nin büyük takımlarından ve şampiyonluk adaylarından bir tanesi olduğunu söyleyen Çimşir, "Artıları, eksileri var. Bizim her müsabakaya, her puana talip olduğumuzu daha önce söyledim. Zor bir müsabaka bunu açıkça söylememiz lazım. Biz oraya, beyaz bayrağı kaldırarak teslim olmaya gitmiyoruz. Kazanmak, puan almak için sahada 90 dakika mücadele eden bir takım olacak. Umut ediyorum, inşallah istediğimizi, arzuladığımızı alıp buraya geliriz. Yavaş yavaş kazanma alışkanlığına sahip olmamız gerekiyor. Takım halinde kırılgan bir yapımız var. Gölü yedikten sonra problemler yaşayabiliyoruz, bunu ortadan kaldırmamız gerekiyor" diye konuştu.

"TEK EKSİĞİMİZ MAÇLAR NEDENİYLE ANTRENMAN YAPAMAMAK"

Göreve geldikten sonra 3 lig, 1’de kupa maçı oynadıklarını hatırlatan Çimşir, ligde istedikleri sonuçları alamadıklarını belirtti. Kupayla başlayan galibiyetin sürecinin devam etmesi temennisinde bulunan Çimşir, "Bundan sonrasıyla ilgili devam eden süreçte istediğimiz, arzuladığımız, hedeflediğimiz bütün puanlara talip olarak bunları gerçekleştireceğiz. Kısa bir süre oldu. Biz oyuncuları dışardan tanıyorduk ama içeride yakından tanıma fırsatı bulduk. Tek eksiğimiz maçlar sebebiyle oyuncularla antrenman fırsatımız olmuyor. Bu problemi, eksikliği yaşıyoruz. İnşallah onu da en kısa sürede atlatırız" ifadelerini kullandı.