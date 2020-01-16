SPOR
  4. Hüseyin Çimşir galibiyeti değerlendirdi

Hüseyin Çimşir galibiyeti değerlendirdi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 16.01.2020 23:36 | Son Güncelleme

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Denizlispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu takımın potansiyeli bundan daha fazlasını yapabilecek seviyede" dedi.

Hüseyin Çimşir galibiyeti değerlendirdi

Ziraat Türkiye Kupası 16 tur ilk maçında Trabzonspor, Denizlispor ağırladı. Mücadeleden 2-0 galip ayrılan bordo-mavili ekip tur kapısını araladı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, takımın potansiyelinin yüksek, iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğunu belirterek, "Sahada problem çözebilen oyuncular var. Bugün maça bakıldığında dönem dönem, bölüm bölüm iyi yaptığımız işler var. Ama bir bölümde yine baskı yedik, top ayağımızda az kaldı. Bizim takım oynadıkça, birbirini tamamladıkça daha hazır hale geldiğinde, daha farklı yerlerde olacağını düşünüyorum. Ama bundan daha fazlasını yapmamız lazım. Bu dönem dönem yetmeyebilir. Çünkü bu takımın potansiyeli bundan daha fazlasını yapabilecek seviyede. Eksiklerimizi oyuncularla birlikte konuşup, ligde oynayacağımız Kasımpaşa maçıyla eksiklerimizi gidermek istiyoruz" diye konuştu.

1-2 transfer yapmayı düşündüklerini dile getiren Çimşir, "Eğer yapabilirsek birkaç tane transfer yapmayı düşünüyoruz. Devre arası transfer kolay olmuyor. Bazen siz istiyorsunuz, oyuncu gelmiyor. Ekonomisi, şartlar uymuyor. Doğru oyuncuyu bulmak önemli. Onu bulabilirsek, ekonomisi de bize uyarsa 1-2 transfer yapmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf
'Kaybettik ama daha pes etmedik''Kaybettik ama daha pes etmedik'
THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 74 - FC Barcelona: 80THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 74 - FC Barcelona: 80
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hüseyin cimsir Denizlispor Trabzonspor Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

G.Saray bir transferi daha duyurdu

G.Saray bir transferi daha duyurdu

Comolli'nin yerine o geliyor!

Comolli'nin yerine o geliyor!

Fırtına kupada avantajı kaptı

Fırtına kupada avantajı kaptı

Beşiktaş'ın eski yengesinden şok itiraf: Bir kadınla...

Beşiktaş'ın eski yengesinden şok itiraf: Bir kadınla...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hüseyin Çimşir galibiyeti değerlendirdi

Hüseyin Çimşir galibiyeti değerlendirdi

ÖZET | Trabzonspor 2-0 Denizlispor maç sonucu

Fırtına kupada avantajı kaptı

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Ali Koç'a sert cevap: Şampiyonluğumuzu çaldınız

Hacıosmanoğlu'ndan Ali Koç'a sert cevap

Trabzonspor'da Onazi ile yollar ayrıldı

Ayrılık resmen açıklandı

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu başarıya inanıyor

Ağaoğlu başarıya inanıyor

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yanıt

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.