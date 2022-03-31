Hüseyin Eroğlu, Altınordu'nun başında 10. sezonunda

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da 10. sezonunu geçiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Türkiye'de teknik ekip anlamında Altınordu Kulübündeki gibi istikrarın olmadığını belirterek, bu avantajı iyi kullanıp gelişen futbola ayak uydurduklarını söyledi.

Türkiye'de başarısız sonuçların ardından teknik direktör değişikliğine gitmeyi tercih eden kulüplerin aksine Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, 2012-2013'ten bu yana görev yapıyor. İzmir temsilcisinde 10. sezonunu geçiren Eroğlu, TFF 3. Lig'den 1. Lig'e taşıdığı takımıyla geçen sezon play-off finalinde Altay'a yenilerek Süper Lig'in kapısından döndü.

Bu sezon istediği sonuçları alamayan kırmızı-lacivertli ekip, kalan haftalarda lige tutunma mücadelesi verecek.

- "Türk futboluna birçok ismi kazandırdık"

Hüseyin Eroğlu, AA muhabirine, kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan'la uzun süredir birlikte çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'de benzeri bir birlikteliğin bulunmadığını kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu:

"İstikrar, hem yetiştirici hem yarıştırıcı kimliğimizi sürdürmemiz çok önemli. Geçen sene play-off finali oynamamız, daha önceki yıllar başarılar elde etmemiz, sonuç anlamında play-off'a giremedik ama Türk futboluna birçok ismi kazandırdık. A Milli Takım'a ve uluslararası seviyede oynayan oyuncular kazandırdık. Bunlar çok önemli, Altınordu'nun misyonuna uygun hareketler bunlar."

Eroğlu, Türkiye'de teknik direktörlük anlamında istikrarın sağlanmadığı birçok kulübün bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstikrar anlamında Altınordu gibi olan hiç yok. Bu, bizim için avantaj tabii ki. İstikrar da bizim için yeterli olmuyor. Kendimizi geliştirmek, çok çalışmak zorundayız. Futbol gerçekten çok hızlı bir şekilde gelişiyor, buna ayak uydurmak zorundayız ki başarılı olalım. Benim kişisel hedeflerim arasında tabii ki bireysel anlamda kendimi geliştirmek, en iyisini yapmak. Yeni futbolun, özellikle Avrupa'da oynanan futbolun değerini daha iyi etüt edebilmek ve onu uygulamaya çalışmak."

Oyun sistemlerinin ve planlarının yıllardır kendilerini ayakta tutup güçlendirdiğini kaydeden Eroğlu, bu süreçte her sezon başında yeni bir takım kurmak zorunda kalmalarının sıkıntılarını yaşadığını dile getirdi.

Spor Toto 1. Lig'de diğer takımların bütçelerinin çok yüksek olduğunu aktaran Eroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz sadece bu toprakların çocuklarıyla mücadele ediyoruz. Kadro kaliteleri çok güçlü takımlara karşı üstünlük sağladığımız birçok maç oldu. Oyun sistemimiz, planımız, doğru çalışma, oyuncuları geliştirme, takımı geliştirmeyle birlikte gerçekleşiyor. İlk hedefimiz, ilk düşüncemiz bir an önce son haftaları başarılı bir şekilde geçip bu ligde kalmak tabii ki."

