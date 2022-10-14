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Hüseyin Eroğlu, bu sefer Altınordu'ya rakip

14.10.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hüseyin Eroğlu, bu sefer Altınordu'ya rakip

İZMİR (AA) - 2012-2013'ten itibaren geçen sezona kadar Altınordu'da görev yapan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, yarın Yılport Samsunspor'un başında eski takımına rakip olacak.

Altınordu'yu TFF 3. Lig'den 1. Lig'e kadar çıkaran Hüseyin Eroğlu, İzmir temsilcisiyle 2020-2021 sezonunda play-off finali oynamasına rağmen Süper Lig vizesi alamamıştı.

Geçen sezon bitime 1 hafta kala Altınordu'dan ayrılan Hüseyin Eroğlu, bu süreçte lig ve kupada 369 maçta takımının başında sahaya çıktı.

Sezona Bayram Bektaş yönetiminde başlayan Yılport Samsunspor'un teknik adam değişikliğine gitmesinin ardından takımın başına geçen Hüseyin Eroğlu, yarınki müsabakayla Altınordu karşısında puan arayacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Altınordu-Yılport Samsunspor karşılaşmasında hakem Tarık Güldal düdük çalacak.

Ligde ilk galibiyetini geçen hafta Tuzlaspor deplasmanında 1-0'lık skorla alan Altınordu, 9. haftaya 6 puan ve averajla 16. sırada girdi. Yılport Samsunspor ise topladığı 13 puanla 5. durumda bulunuyor.

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