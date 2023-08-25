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Hüseyin Eroğlu: Doğru transferlerle ortaya güçlü bir Samsunspor çıkacak

25.08.2023 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kendisinin de transfer istediğini belirterek, “Başkanımız da transfer istiyor ama bazı şeyler kolay olmuyor. Süreç o kadar istediğimiz gibi hızlı ilerlemiyor. Doğru transferlerle ortaya güçlü bir Samsunspor çıkacak” dedi.

Ligin 2'nci haftasında 2-0 kaybedilen Fenerbahçe maçını değerlendiren Hüseyin Eroğlu, “İkinci hafta geride kaldı. Deplasmandaki bir puanımız. Kendi sahamızda Fenerbahçe'yle oynadık. Kaybettik, şimdi lig devam ediyor. Üçüncü hafta Kayseri deplasmanındayız. Her hafta hem oyuncularımızı hem oyunumuzu geliştirmek zorundayız. Bunu biliyoruz. Kayseri maçına da hazırlandık. Karşımızda tabii ki onlar da sıkıntılar olmasına rağmen en azından belli bir oyuncu grubuyla oynayan bir takım. Sonuçta Süper Lig'in her rakibi zor. Biz de buna göre en iyi şekilde hazırlanıyoruz” diye konuştu.

Hafta sonu deplasmanda oynayacakları Mondihome Kayserispor maçını da değerlendiren Hüseyin Eroğlu, “Her maç olduğu gibi bu maçta da hedefimiz tabii ki kazanmak. Tabii kazanamıyorsan bir puan bile çok değerli. Hazırlıklarımız bu yönde. Dediğim gibi deplasmanda olması evet farklı olabilir ama biz iç saha dış saha her maça aynı düşüncede hazırlanıyoruz. İki maçı değerlendirdiğimizde Sivasspor maçına baktığınızda rakibe çok az pozisyon verip biz daha çok pozisyona girdik. Kazanmaya yakın taraftık. Fenerbahçe gibi bu ligin güçlü takımına karşı da girdiğimiz pozisyonlar vardı. Değerlendiremedik. Belki değerlendirebilseydik ortaya farklı bir skor çıkabilirdi” ifadelerini kullandı.

"DOĞRU TRANSFERLERLE ORTAYA GÜÇLÜ BİR SAMSUNSPOR ÇIKACAK"

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Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Eroğlu, şunları kaydetti:

“Başkanımız, yönetim kurulumuz transferler için gerçekten çok önemli bir çaba harcıyor. Bütün taraftarlarımız transfer istiyor. Ben de transfer istiyorum. Başkanımız da transfer istiyor ama bazı şeyler kolay olmuyor. Süreç o kadar istediğimiz gibi hızlı ilerlemiyor. Sayın Yüksel Başkanımızın Samsunspor'un başarısı için gerçekten gecesini gündüzüne kattığını biliyorum. Transferle ilgili çalışma yaptığını biliyorum. Transferle ilgili zaten isteklerimizi başkan da biliyor. Eş güdümlü olarak çalışıyoruz. Ama ha deyince gerçekleşmiyor. Çünkü biz sıfırdan bir takım kurma hedefindeyiz. Elimizde bir kadro var. Bu kadroyu en iyi şekilde hazırlamamız gerekiyor. İki hafta geçti. Önümüzdeki maç da var. Elimizdeki kadrodan en yüksek verimi almamız gerekiyor. Daha çok çalışmamız gerekiyor ki benim en büyük prensiplerimden biri çok çalışmak. Başkanımızın çok çalıştığını zaten biliyorum. O da çok mesai harcıyor. Sonuçta biraz sabır diye düşünüyorum. Doğru transferlerle ortaya güçlü bir Samsunspor çıkacak” şeklinde konuştu.

Öte yandan 27 Ağustos Pazar günü deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Yılport Samsunspor, Nuri Asan Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürdü.

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