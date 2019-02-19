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Hüseyin Eroğlu Gordon Milne'in rekorunu kırdı

FUTBOL HABERLERİ  | 19.02.2019 10:46 | Son Güncelleme

Altınordu ile 226 lig maçına çıkan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, eski Beşiktaş Teknik Direktörü Gordon Milne'in 222 maçlık rekorunu geride bıraktı.

Hüseyin Eroğlu Gordon Milne'in rekorunu kırdı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ligde son 16 maçta tek yenilgi alıp play-off potasına giren Altınordu'da 7. sezonunu geçiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, başarılı bir karneye sahip oldu. Kırmızı-lacivertli ekibin başında bugüne kadar 226 maça çıkan Eroğlu, 113 galibiyet, 60 beraberlik, 53 yenilgi yaşadı. Eroğlu, bu periyotta 399 puan aldı ve maç başına da 1,76 puan ortalamasına ulaştı.

Eroğlu yönetimindeki 3. Lig ve 2. Lig şampiyonlukları yaşayan, Spor Toto 1. Lig'de ise 3 kez play-off'u son haftada kaçıran Altınordu, 226 maçta rakip fileleri 381 kez havalandırdı. Maç başına 1,68 gol ortalaması yakalayan İzmir ekibi, kalesinde ise 227 gol gördü.

Beşiktaş’ın efsane teknik direktörü Gordon Milne'in 222 maçlık rekorunu geride bırakan Eroğlu, başarılı tablonun tam bir takım oyunu olduğunu vurgulayarak, "Bizi başarıya ulaştıran temel faktör istikrar ve takım oyunu. Hepimiz bir saat mekanizmasındaki çarklar gibi çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Altınordu ile 3. şampiyonluğu yaşamayı her şeyden çok istediğini aktaran Eroğlu, ilk kez bu kadar yakınlaştıkları hedeflerine varmak istediklerini kaydetti.

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Hüseyin Eroğlu gordon milne altınordu Beşiktaş

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