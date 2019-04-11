Süper Lig'de flaş başvuru! 'Maç iptal edilsin'

Hüseyin Üneş, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, hakem hatalarının Erzurumspor'u mağdur ettiğini savundu. Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında hakem hatalarına maruz kaldıklarını öne süren Üneş, şunları kaydetti: "Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarında istemediğimiz hakem uygulamalarıyla karşılaştık ve çok ciddi anlamda takımımız hakem eliyle mağdur edildi. Mağdur edebiyatı yapmak istemiyorum, biz takımın durumunu da eleştiriyoruz ama futbol sadece iyi oynandığında kazanılmıyor. Kasımpaşa maçında iyi olmayabiliriz ama kimsenin haddine değil 'Sen sahada iyi değildin ben de sana ofsayttan gol vereceğim', bu kimsenin haddine değil." Üneş, Kasımpaşa maçı için TFF'ye başvurduklarını belirterek, şöyle konuştu: "Kasımpaşa maçında kural hatası var ve bu yüzden maçın iptali için TFF'ye başvurduk. VAR sistemi bir kural ise ve çizgiyle karar veriliyorsa o zaman çizgide sıkıntı var ve yoruma açık bir durum. Kendilerine maçın tekrarıyla alakalı talepte bulunduk ve maça itiraz ettik."

Hüseyin Üneş, Aytemiz Alanyaspor maçında verilen penaltı kararlarının da yanlış olduğunu savunarak, şunları söyledi: "Türkiye'de 1968'den bu yana bir yarıda 4 penaltı verilen bir maç yok. Penaltıların 3'ü rakibe biri bizim lehimize verildi. İki penaltının da uzaktan yakından alakası yok. Orta hakem Hüseyin Göçek, bir gün önce Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçını yönetiyor, ertesi gün Erzurumspor maçında VAR hakemi olarak görev alıyor ve pozisyonlara 'Penaltı.' diyor. 'Ben penaltı veririm ne de olsa Erzurum var.' diyor. Futbolcu ilk penaltıyı atamayınca 'Bir penaltı daha vermemiz lazım.' diyor ve hiçbir şekilde temas etmeyen Emrah Başsan'ın pozisyonuna 'Penaltı.' diyor." Söz konusu maçlarda takımının performansının iyi olmadığını da belirten Üneş, "Futbolda kötü oynarken kazanmak, iyi oynarken kaybetmek var. Ancak biz Hüseyin Göçek'e, Mete Kalkavan'a takıldık. Kasımpaşa maçının hakemi belli olunca Mustafa Çulcu'yu aradım ve her aradığımızda da 'Evet hakem kötüydü bunları söylüyorsunuz ama biz artık dinlemekten sıkıldık.' dedik. 'Ligin boyu kısalıyor ve telafi edecek gücümüz kalmıyor. Takımın ve şehrin moralini yerle bir ettiniz. Gönderdiğiniz hakem sadece bir maç yönetmiş.' dedik ve gereken uyarıları yaptık. O da dedi ki 'Alanyaspor maçında elimdeki en iyi hakemleri gönderdim. Biri Mete Kalkavan diğeri Hüseyin Göçek ama onlar da geldiler ve seni yaktılar.' diye cevap verdi." ifadelerini kullandı.