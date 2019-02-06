Hüseyin Yücel: Kagawa'nın transferi 3 dakikada bitti

"Başkan, ben, Şenol Güneş ve Ali Naibi bir sohbet esnasında takımın gidişatını konuşuyorduk. Aklıma Kagawa geldi, 'Hocam Kagawa konuşuluyor, nasıl bir oyuncu?' dedim. Hoca da 'İyi oyuncu.' dedi. 'Bizde iş yapar mı?' diye sordum, 'Tabii ki yapar.' dedi. 'O zaman neden almıyoruz?' dedim, 'Para yok ki Hüseyinciğim.' dedi. 'Tamam ben sponsor oluyorum, elimi taşın altına koyarım, sen yeter ki onay ver.' dedim. Hoca da 'Benim açımdan sıkıntı yok.' deyince Ali Naibi'ye ne kadar istediklerini sordum, '1,5 milyon avro.' dedi. '750 bin avro teklif edelim ne kaybederiz.' dedim. 'Olmaz, Milan da istiyor.' deyince 'O zaman Milan'da oynasın, biz 750 bin avro verebiliyoruz bakalım neler oluyor.' dedik. Başkan da 'Ali ben de 250 bin veriyorum, git içeri 1 milyon avro teklif et, Beşiktaş'ın cebinden bir kuruş çıkmadan bu transferi bitirelim.' dedi. Ali 3 dakika sonra gelip 'Başkanım hayırlı uğurlu olsun, iş bitti.' dedi. 3 dakikada transfer bitti, 3 dakikada 2 gol attı. Kısmetli, muazzam bir iş oldu."

Kagawa'nın daha iyisini yapacağına inandığını belirten Yücel, "Transferi 3 dakikada bitse de Beşiktaş için 1 ay önce bulunan bir futbolcu değil. Burada transfer komitesinin de çalışmaları göz ardı edilemez, buradan Umut Bey'e de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Opsiyon sadece bir detay"

Futbolcuyla ilgili satın alma opsiyonu konusuna da açıklık getiren Yücel şunları kaydetti:

"Opsiyon var mı yok mu konusu, bu kadar başarılı, hızlı bir transferi farklı boyuta çekmek isteyen taraflar tarafından çok konuşuldu. Şöyle ki, Kagawa'nın opsiyonu var. Nasıl var Kagawa'nın opsiyonu. Opsiyon öncelikle bizim taraftarımızla var. Daha sonra bizim yönetimimizle var. Taraftarımız yarım dönem boyunca Kagawa'ya sahip çıkarsa, burayı kendisinin yuvası gibi hissettirirse, akabinde biz de yönetim olarak ödemelerini düzenli yaparsak Dortmund'un Kagawa'yı bırakmama gibi bir şansı yok. Bunun tam tersini düşünürsek; burada kendisini mutsuz hissederse, ödemelerini zamanında almazsa istediğimiz kadar opsiyonu olsun. Sene sonunda satın alma opsiyonumuz olduğu halde 5-6 milyon avro maaş ister, almamız mümkün olmaz. Onun için opsiyonun olup olmaması hiçbir anlam ifade etmiyor. Opsiyon sadece bir detay. Opsiyon yönetimde, taraftarda. Yeter ki taraftar, yönetim herkes üstüne düşeni yapsın, sahiplensin geri kalan sezon sonundaki kağıt işleri olur."