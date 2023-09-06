YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Husumetlisi tarafından başından vurulan şahıs hayatını kaybetti

Husumetlisi tarafından başından vurulan şahıs hayatını kaybetti

06.09.2023 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, husumetlisi tarafından başından vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Olayın şüphelisi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 4 Eylül günü saat 18.00 sıralarında Karşıyaka ilçesi Nergis Mahallesi Ali Alp Böke Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde kıraathane işlettiği öğrenilen Yusuf Akgün, husumetlisi olduğu öne sürülen K.G.’nin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Yusuf Akgün kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri ağır yaralanan Yusuf Akgün’ü çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Akgün, 2 gün boyunca yapılan tüm müdahalelere rağmen bu gün sabah saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SALDIRGANIN KAÇIŞ ANI KAMERADA

Olay sonrası kamera kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, kısa süre içerisinde şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Saldırganın kaçışı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin bir süre rahat tavırlar sergilediği ve daha sonra ise koşar adımlarla kaçtığı yer aldı.
Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen olayın faile K.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Isparta Belediyesi İtfaiyesi’nden askeri personele arama ve kurtarma eğitimiIsparta Belediyesi İtfaiyesi’nden askeri personele arama ve kurtarma eğitimi
Didim’de pompalı tüfek ve 100 adet fişek ele geçirildiDidim’de pompalı tüfek ve 100 adet fişek ele geçirildi
Kayseri’de 1 ayda 424 aranan şahıs yakalandıKayseri’de 1 ayda 424 aranan şahıs yakalandı
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 6 Eylül Çarşamba

İmsak
05:13
Sabah
06:38
Öğle
13:15
İkindi
16:51
Akşam
19:43
Yatsı
21:02

İzmir Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Çarşamba

Beyaz eczanesi
Karsiyaka
Nil sel eczanesi
Menemen
Siğacik eczanesi
Seferihisar
Ümit eczanesi
Bornova
İpek eczanesi
Menderes
Yazal eczanesi
Aliaga
Barin eczanesi
Aliaga
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eve giren yarasayı böyle kovaladı! Eğlenceli anlar viral oldu

Eve giren yarasayı böyle kovaladı! Eğlenceli anlar viral oldu

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Hepsi midesinden çıktı! Milyonlarca lira değerinde...

Hepsi midesinden çıktı! Milyonlarca lira değerinde...

Kilolar gitti, eski formuna kavuştu! Festivalde iddialı tarz

Kilolar gitti, eski formuna kavuştu! Festivalde iddialı tarz

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.