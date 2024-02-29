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Husumetlisini topuklarından vurdu

İHA İHA
29.02.2024 07:54
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde husumetlisi tarafından topluklarından vurulan şahıs, yaralı halde kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Husumetlisini topuklarından vurdu

Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan saldırgan tutuklandı.
Olay, Zabıtan Mahallesi’nde meydana geldi. Husumetli olduğu iddia edilen B.A. ile O.Ö., arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle B.A., tabancayla ateş ederek O.Ö.’yü 2 ayağının topuğundan vurdu.

B.A. kaçarak uzaklaşırken, yaralanan O.Ö., kendi imkanlarıyla İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne gitti. Hastane polisin durumu karakol ekiplerine bildirmesi üzerine B.A.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince kısa sürede suç aleti tabancayla yakalanan B.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Husumetlisini topuklarından vurdu

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