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Hüviyet eş anlamlısı nedir? Hüviyet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

02.09.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe tarih boyunca pek çok dilden etkilenmiş bir dildir. En fazla etkilendiği diller arasında Arapça yer almaktadır. Kimlik anlamına gelen hüviyet sözcüğü de dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir. Hüviyet, "huwa" kökünden türemiştir. Türkçede çok sık kullanılmayan bu kelimenin eş anlamlısı daha fazla tercih edilmektedir. Peki, hüviyet kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Hüviyet eş anlamlısı nedir? Hüviyet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hüviyet kelimesi, dilimize Arapçadan geçmiş ve huwa kökünden türemiştir. "Huwa" sözcüğüne "+îya(t)" eki eklenerek oluşan huwīya(t) kelimesinden evrilmiştir. Tarihte hüviyet sözcüğünün ilk kullanıldığı kaynak "Kamus-ı Türki" sözlüğüdür. Hüviyet kelimesi günlük konuşma dilinde çok sık kullanılan bir kelime değildir. Hüviyetin eş anlamlısı, metinlerde veya günlük konuşma dilinde daha sık tercih edilmektedir.

Hüviyet kelimesinin anlamı nedir?

Hüviyet kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre anlamı "kimlik"tir. Kimlik kelimesi, hüviyet sözcüğüne göre daha sık tercih edilmektedir. Hüviyet kelimesinin cümle içerisinde kullanımı şu şekildedir:

  • Hüviyet cüzdanı resmi bir belge olduğundan dikkatli bir şekilde saklanmalıdır.
  • Türk milleti hüviyetine değer veren ve sahip çıkan bir millettir.
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Hüviyet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Hüviyetin eş anlamlısı olarak en çok "kimlik" sözcüğü kullanılır. Aynı zamanda halk ağzında kullanılan "kafa kâğıdı" ve "nüfus cüzdanı" da hüviyet kelimesinin eş anlamı kelimelerdir.

Hüviyetin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hüviyetin eş anlamlısı olan kimliğin cümle içerisinde kullanımı şu şekildedir;

  • İşe alım evrakları arasında kimlik fotokopisi de var.
  • Nüfus cüzdanını yanından ayırmamalısın.
  • Ünlü bir oyuncu olduğundan kimliğini gizlemek zorunda kalıyor.
  • Kafa kağıdın yıprandıysa yenisini hemen çıkarmalısın.
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