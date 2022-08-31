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Belirtmek eş anlamlısı nedir? Belirtmek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.08.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe başka dillerden pek çok kelimeyi bünyesine dâhil etse de bazı kelimeleri, varlığı boyunca korumuştur. Belirtmek kelimesi de eski dönemlerden beri var olan Türkçe kökenli bir kelimedir. Peki, belirtmenin eş anlamlısı nedir?

Belirtmek eş anlamlısı nedir? Belirtmek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Her dil, farklı kültürden etkilenmektedir. Bu nedenle diller, zaman içerisinde bünyesine bazı kelimeler eklemiştir. Bir diğer yandansa bazı kelimeler dilin gelişimi boyunca varlığını korur. Belirtmek kelimesi de Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçe döneminden beri varlığını korumuştur. Belirtmek kelimesi, Eski Türkçede "belgür-" fiilinden türemiştir. Zaman içerisinde belirtmek kelimesiyle aynı anlamı taşıyan kelimeler de türemiştir.

Belirtmek kelimesinin anlamı nedir?

Türk Dil Kurumuna göre belirtmek kelimesinin anlamına "açıklamak, tebarüz etmek" diyebiliriz. Belirtmek kelimesiyle de şu şekilde örnek cümleler kurabiliriz:

  • Karşıdaki kişiyi belirtmek için işaret parmağıyla onu gösterdi.
  • Bir durumu belirtmek istiyorsan onun altını çizmelisin.
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Belirtmek kelimesinin eş anlamlıları nelerdir?

Belirtmek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler şu şekildedir:

  • İzah etmek
  • Anlatmak
  • Dile getirmek
  • İfade etmek
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Belirtmenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Belirtmek kelimesinin eş anlamı sözcükler ile bir sürü cümle kurabiliriz. Belirtmek kelimesinin eş anlamlılarıyla şu şekilde örnek cümleler kurulabilir:

  • Dersten aldığı notları daha sonrasında arkadaşına anlatmak için temize geçirmişti.
  • Borçlarını avukatına izah etmediği için hukuksal yönde sıkıntılar yaşadı.
  • Sana olan duygularımı dile getirdim ama sen beni görmezden geldin.
  • Bunu nasıl ifade edeceğini bilmiyordu o yüzden annesiyle tartışmıştı.
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