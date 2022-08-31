Belirtmek eş anlamlısı nedir? Belirtmek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Her dil, farklı kültürden etkilenmektedir. Bu nedenle diller, zaman içerisinde bünyesine bazı kelimeler eklemiştir. Bir diğer yandansa bazı kelimeler dilin gelişimi boyunca varlığını korur. Belirtmek kelimesi de Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçe döneminden beri varlığını korumuştur. Belirtmek kelimesi, Eski Türkçede "belgür-" fiilinden türemiştir. Zaman içerisinde belirtmek kelimesiyle aynı anlamı taşıyan kelimeler de türemiştir.
Türk Dil Kurumuna göre belirtmek kelimesinin anlamına "açıklamak, tebarüz etmek" diyebiliriz. Belirtmek kelimesiyle de şu şekilde örnek cümleler kurabiliriz:
Belirtmek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler şu şekildedir:
Belirtmek kelimesinin eş anlamı sözcükler ile bir sürü cümle kurabiliriz. Belirtmek kelimesinin eş anlamlılarıyla şu şekilde örnek cümleler kurulabilir: