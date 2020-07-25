Hüyük’te yapımı devam eden yol projeleri yerinde incelendi

Karayolları 3. Bölge Müdürü Salih Cengiz, Konya’nın Hüyük ilçesini ziyaret ederek devam eden projeleri yerinde inceledi.

Cengiz, Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem’i ziyaret ettikten sonra ilçede yapım çalışmaları süren yollarda birlikte incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Karayolları bölge müdürümüz, yapımı devam eden Hüyük çevre yolu projesinde yaşanan eksik ve ihtiyaçları yerinde tespit edip müteahhit firma ve ilgililere gerekli talimatları verdi. Vatandaş mağduriyeti oluşmadan en kısa sürede tamamlanacağı belirtildi. Ayrıca, Hüyük-Beyşehir, Hüyük Şarkikaraağaç, Hüyük-Doğanhisar ve Hüyük çevre yolu ile Hüyük-Konya yollarıyla ilgili olarak yapılan ve planlanan işlerle ilgili de bölge müdürümüzden bazı taleplerimiz oldu. Bölge müdürümüz ve beraberindeki ekibi, taleplerimize ilişkin gerekli çalışmaların yapılması talimatını verince bizler de bölgemiz ve halkımız adına mutlu olduk. Kendilerine bu anlamda şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Ziyaret ve incelemelere AK Parti Hüyük İlçe Başkanı Muammer Karaaslan ve Hüyük Muhtarlar Derneği Başkanı İlkay Ceylan ve bazı muhtarlar da eşlik etti.



