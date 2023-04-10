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Hüzün yılı nedir, önemi nedir? Hüzün yılı ne zaman?

24.03.2023 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müslümanlar için önemli kabul edilen ve İslam tarihinde yeri olan bazı durumlar ve olaylar bulunmaktadır. İslamiyet’i kabul etmiş olan Müslümanların, müşriklerin boykotu altında olduğu bir dönem yaşanmıştır. Hz. Muhammed’in peygamberliğinin ilan edilmesinin onuncu senesinde yaşanan bu olay sonrasında Hz. Muhammed’i ve tüm İslam alemini üzen acılar gerçekleşmiştir.

Hüzün yılı nedir, önemi nedir? Hüzün yılı ne zaman?

Hz. Muhammed, İslamiyet’in doğmasından sonra, peygamberliğinin ilan edilmesinin yedinci yılında boykot yılları adı da verilen bir dönem yaşanmıştır. Üç yıl süren bu boykot dönemi Mekkeli müşrikler tarafından Müslümanlara uygulanmıştır. Amaç ise İslamiyet’in yayılmasını engellemektir. İslamiyet ile birlikte Hz. Muhammed’in de hayatına kast edilen boykot yıllarında Hz. Muhammed’in amcası Ebu Talib, Haşimoğlulları ve Muttaliboğullarını destek için bir araya getirmiştir.

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Hüzün yılı nedir?

Boykot dönemi Hz. Muhammed’in peygamberliğinin onuncu yılında sona ermiştir. Ancak boykotun kaldırılmasına sevinemeden bu dönemi takip eden dokuz ayın ardından Hz. Muhammed’in iki büyük kaybı art arda yaşanmıştır. İki ölüm arasında yaklaşık olarak otuz gün olduğu bilinmektedir. Bazı kaynaklarda ise bu süre üç gün olarak belirtilmektedir.

Boykot süresince Hz. Muhammed’e destek veren ve onu oğlu gibi severek ona sahip çıkan Ebu Talip vefat etmiştir. Ebu Talib’in ölümünün hemen ardından ise ilk eşi Hatice hayatını kaybetmiştir. Ölümlerinin nedeni olarak boykotun ağır etkileri gösterilmektedir. Boykot yüzünden yorgunluk ve hastalık yaşamışlar, birkaç gün ara ile ölmüşlerdir. Haşimoğlulları’nın lideri olan Ebu Talib’in ölümünün ardından yerine Ebu Leheb geçmiştir. Ebu Leheb, emanetine önceleri sahip çıkmış ve Hz. Muhammed’i koruyup kollamıştır. Ancak daha sonra Mekkeli gayrimüslimlerin kışkırtmalarına yenik düşmüş ve Hz. Muhammed’in karşı safında yer almıştır.
Hz. Muhammed boykot döneminden kurtulduktan sonra bu zafere sevinememiş, iki büyük acıyı ardı ardına yaşamış ve birkaç gün ara ile hayatındaki en değerli kişileri kaybetmiştir. Ebu Talib ve Hz. Hatice’nin hem Hz. Muhammed’in hayatında hem de İslam tarihinde ve Müslümanlar için önemi büyüktür.

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Hüzün yılı ne zaman?

Hz. Muhammed’in yaşadığı bu acının Miladi takvime göre yaklaşık olarak 619 ya da 620 yılına denk geldiği söylenmektedir. Bu yıla hüzün yılı adı verilmiştir. Yakınlarını ardı ardına kaybetme acısını yaşan Hz. Muhammed’in, ölümlerin ardından Mekkeli Müslüman olmayan kişilerce hakarete uğradığı bilinmektedir. Peygamber efendimizin hüzün yılı Mekkeli Müslümanların Medine’ye göç ettiği hicret olayından yaklaşık bir yıl öncesine denk gelmektedir. Hüzün yılının Hz Muhammed’in hayatındaki önemi Müslümanlar için de aynı derecededir. Hz. Muhammed’in amcası olan Ebu Talib öldükten birkaç gün sonra ölen eşi Hz. Hatice, Hz. Muhammed’in peygamberliğini kabul eden ilk kişidir.

Ebu Talib kimdir?

Hz. Muhammed’in amcasıdır. İslam tarihinde, yazılı kaynaklara göre Müslümanlığı ölmek üzere iken Kelime-i Şehadet getirerek kabul etmiştir. Ancak Hz. Muhammed’e öz oğlu gibi sahip çıktığı ve onu koruyup kolladığı bilinmektedir. Mekkeli müşriklere karşı Hz. Muhammed’i canı pahasına savunmaktan çekinmediği söylenmektedir. Ebu Talib’in dört oğlu ve iki kızı olmuştur. Mekkeli şairler arasında yer alan Ebu Talib, tüm şiirlerini Divanü Şeyhil Ebatih isimli eserinde toplamış ve yayınlamıştır.

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Hz. Hatice kimdir?

Hz. Hatice, 556 yılında Mekke’de doğmuştur. Soylu bir hanedan mensubudur. Kureyş’in önde gelen tüccarlarından olan bir babanın kızıdır. Daha önce iki evlilik yapmış ve iki eşini de kaybetmiştir. Güçlü bir kadın olan Hz. Hatice, Hz. Muhammed’in ilk eşidir. Hz. Hatice tüm servetini Hz. Muhammed’e teslim etmiştir. Hz. Muhammed’in peygamberliğini kabul eden ilk kişidir.

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