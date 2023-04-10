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Hicret ne demek, ne amaçla yapılmıştır? Hicret olayı nedir, hangi anlama gelir?

22.03.2023 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam tarihinde kullanılan bazı terimler bulunmaktadır. Bu terimler tarihte yaşanan farklı olaylara ya da durumlara bağlı olarak kullanılmaktadır. Hem İslami ve tarihi bir terim hem de isim türünde bir kelime olarak kullanılan hicret kelimesi de bunlardan biridir. Hz. Muhammed ve sahabesinin birçok nedene bağlı olarak gerçekleştirdiği ve dönüm noktası olan sonuçlara sebebiyet veren bir olay bu kelime ile anılmaktadır.

Hicret ne demek, ne amaçla yapılmıştır? Hicret olayı nedir, hangi anlama gelir?

Hicret kelimesi Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinde yer alan Türkçe Sözlük sayfasındaki tanımına göre göç anlamına gelmektedir. Bir yeri terk etmek, bir yerden herhangi bir sebeple ayrılmak anlamında kullanılan bir kelimedir. Ancak bu kelimenin İslam literatüründeki yeri bir terimin karşılığıdır.

Hicret ne demek?

Göç etmek anlamına gelen hicret, Hz. Muhammed’in farklı sebeplere bağlı olarak Mekke’de yaşayan diğer Müslümanlar ile birlikte Medine’ye göç etmesini karşılayan bir ifadedir. 622 yılında gerçekleşen Hicret, aynı zamanda Hicri Takvimin de başlangıcı sayılmaktadır. Mekke’den Medine’ye göç etmek durumunda kalmış olan Hz. Muhammed ve sahabesi, Medine’deki Müslümanlar tarafından çok iyi karşılanmıştır. Bazı kaynaklara göre Medineli Müslümanlar, Medine’ye göç eden Mekkeli Müslümanlar ile tüm mal varlıklarını, yiyeceklerini ve içeceklerini paylaşmışlardır.

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Hicret olayı nedir?

Hz. Muhammed’in Mekke’de yaşayan diğer Müslümanlar ile birlikte gerçekleştirdiği hicret olayı, Mekke’deki baskılara, şiddete ve eziyete dayanamayan Müslümanların Medine’ye yerleşmesidir. 622 yılında yaşanan ve Hicri Takvim’in başlangıcı kabul edilen hicret olayı, yılın ikinci ayının 26. günü başlamış ve yılın üçüncü ayının 12. günü sona ermiştir. Mekkeli Müslümanların Medine’ye göç etmesi anlamına gelen hicretin doğurduğu bazı sonuçlar olmuştur. Bu sonuçların her biri İslam tarihi için son derece önemli gelişmelere sebebiyet vermiştir. Hicretin sonuçları:

  • Medine’de ilk İslam Devleti kurulmuştur.
  • İslamiyet’in yayılabilmesi için ihtiyaç duyulan özgür ortam sağlanmıştır.
  • Medine’de Mescid-i Nebevi adındaki Hz. Muhammed’in kabrinin de içinde bulunduğu yer inşa edilmiştir.
  • Hicri Takvim’in başlangıcı olarak hicretin gerçekleştiği tarih kabul edilmiştir.
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Hicret ne amaçla yapılmıştır?

Hicretin gerçekleştirilmesinin farklı nedenleri vardır. Bu nedenler şunlardır:

  • Mekke’de yaşayan Müslümanların ibadetlerini gerçekleştirmeleri konusunda sınırlandırılmaları
  • Mekkeli putperestlerin Müslümanlara eziyet etmesi
  • Hz. Muhammed’in İslamiyet’i yaymak istemesi
  • Mekkeli putperest kişilerin Hz. Muhammed’e zarar vermek istemeleri
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Hicret edenler kimlerdir?

Hz. Muhammed ile birlikte Mekke’de yaşayan tüm Müslümanlar Medine’ye göç etmiştir. Bu göç İslam tarihinde hicret adı ile isimlendirilmiştir. Göç eden kişilere muhacir adı verilmiştir. Hicret eden Müslümanları karşılayan Medineli Müslümanlara ise ensar denmektedir. Bunun nedeni hicret eden Müslümanlarla çok iyi ve yardımsever yaklaşmış olmalarıdır. Ensar, Arapça kökenli bir kelimedir ve iyi niyetli, yardım sever anlamlarında kullanılır.

Yazılı kaynaklara göre Mekke’de, İslamiyet’ten önceki Cahiliye döneminde yaşayan kişiler putlara tapmaktaydı. Tanrının varlığına inansalar da insan ve tanrı arasındaki bağın ancak putlar ile kurulabileceğine inandıkları bilinmektedir. Bu dönemde Hz. Muhammed’e ve İslamiyet’e inanan topluluk Mekke’deki putperestler tarafından kötü muamelelere tabi tutulmaktadır. Mekke’de yaşayan tüm Müslümanlar Hz. Muhammed ile birlikte Medine’ye göç etmiştir ve onlara muhacir denmiştir.

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Hicret hangi anlama gelmektedir?

Arapça kökenli bir kelime olan hicret kelimesi, bir yerden ayrılmak, bir yeri çeşitli sebeplerden kaynaklı olarak terk etmek gibi anlamlara karşılık gelmektedir. Kökünün hicran olarak da bilinen hecr kelimesinden geldiği bilinmektedir. İslami bir kavram bir terim olarak kullanmaktadır. Hz. Muhammed’in hem İslamiyet’i yaymak hem de Mekke’de yaşayan Müslümanları Mekkeli putperestlerin zulmünden kurtarmak amacı ile gerçekleştirilmiş olan göç hicret olarak anılmaktadır. Müslümanlığı tercih eden bir kişinin bu tercihi nedeniyle baskı görmesi hicret etmesine sebep olur. İslam dininde hicret kelimesinin anlamı ve tam karşılığı bu şekildedir.

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