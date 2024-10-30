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Hüzün zıt anlamlısı nedir? Hüznün zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
28.10.2024 17:21
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Dil bilgisinde birçok farklı konu başlığı vardır. Bu konu başlıklarından biri kelimede anlam konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kelimede anlam konusu anlatımı da kendi içerisinde farklı sınıflara ayrılmaktadır. Zıt anlamlı konu başlığı, sözcükte anlam konusunun temel olan anlatımlarından biridir. Birçok sözcüğün zıt anlamlı karşılığı bulunmaktadır. Hüzün sözcüğü de zıt anlamı olan kelimeler arasındadır. Peki, hüzün zıt anlamlısı nedir?

Hüzün zıt anlamlısı nedir? Hüznün zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

Hüzün sözcüğü yabancı kökenli kelimelerden biridir. Bu sözcük dilimize Arapça'dan girmiştir. Arapça “ḥuzn” sözcüğünden çevrilerek dilimize aktarılmıştır. Hüzün kelimesi günlük sohbet dilinde ve yazışmalarda da sıklıkla kullanılan bir sözcüktür. Cümle içerisinde bu kelimenin mana bakımından tersini ifade edebilmek için zıt anlamlı karşılığından yararlanılmaktadır. Dilimizin doğru kullanılabilmesi için sözcüklerin zıt anlamlı karşılıklarını bilmek önemlidir.

Hüznün zıt anlamlısı nedir?

Dil bilgisinde mana yönünden birbirlerine ters düşen kelimeler, zıt anlamlı olarak tabir edilmektedir. Dilimizin doğru ve akıcı bir şekilde kullanılmasında zıt anlamlı kelimelerin varlığı da önemli bir etkiye sahiptir.

Türkçemizde kullanılan pek çok farklı sözcük mevcuttur. Hüzün kelimesi de dilimizde yaygın olarak kullanılan sözcüklerden biridir. Bu sözcüğün de birçok kelime gibi zıt yani karşıt anlamlı karşılığı vardır.

Kelimeleri kullanırken hangi anlamları taşıdığını bilmek de sağlıklı bir iletişim açısından büyük önem arz etmektedir. Sözcüklerin anlamlarını öğrenmenin yolu TDK sözlükleri sitesini ziyaret etmektir. Buna göre hüzün kelimesinin manası şöyledir:

  • (İsim) Melankoli, iç kapanıklığı ya da gönül üzgünlüğü.

Zıt anlama gelen sözcükler gerek gündelik hayatımızda gerekse eğitim alanında çok sık karşımıza çıkmaktadır. Hüzün sözcüğünün de zıt anlamlı karşılığı yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu noktada hüznün zıt anlamlısı olan sözcük:

  • Sevinç

Hüznün zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

Hüzün kelimesinin zıt anlamlısı olarak karşımıza “sevinç” kelimesi çıkmaktadır. Birbiri ile anlam yönünden çelişkiye düşen sözcükler, karşıt anlamlı olarak tanımlanmaktadır. Hüzün sözcüğünün kendisi kadar zıt anlamlı karşılığı da sıklıkla kullanılır. Bu zıt anlamlı sözcüklerin daha iyi kavranılabilmesi için cümle içinde kullanılması önerilir. Bu bağlamda hüzün kelimesinin zıt anlamlısı ile ilgili bazı örnek cümleler şu şekildedir:

  • Dün beni gördüğünde sevinçten yerinde duramadı.
  • Ahmet sınavdan geçtiğini duyunca sevinçten zıpladı.
  • Kardeşini bir anda karşısında görünce gözleri sevinçle parladı.
  • Büyük bir sevinçle okula doğru koştu.
  • İşe alındığını duyunca sevinçten ne yapacağını şaşırdı.
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zıt anlamlı kelimeler
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