Huzura kavuşan Sat Buzul Gölleri'nde buz altı dalışı yapıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde huzur ve güven ortamının sağlandığı 3 bin 400 rakımlı Cilo Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri'nde buz altı dalışı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararı kapsamında "Milli Park" ilan edilen İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri, ilkbahar ve yaz aylarında düzenlenen festivallerin ardından bu kez de buz altı dalışı etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ve dalış eğitmeni Serkan Ök, bölgenin doğal güzelliklerine dikkati çekmek ve tanıtımına katkı sunmak için buz altı dalışı gerçekleştirdi.

Büyük bölümü karla kaplı bölgede soğuk havanın etkisiyle yüzeyi donan gölde, buzu kırarak dalabilecekleri alan açan Ceylan, Çelikel ve Ök, daha sonra gerçekleştirdikleri dalışla gölün altını görüntüledi.

- "Amacımız turizmden hak ettiği payı alması"

Ekibe eşlik eden Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, AA muhabirine, kuruldukları günden bu yana Bitlis, Muş, Van ve Hakkari'nin tanıtımı için önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Su Altı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibinin davetleri üzerine bölgeye geldiğini belirten Güray, "Burada buz altı dalış ve çekimini gerçekleştirdiler. Amacımız, buraların 12 ay boyunca turizmden hak ettiği payı alması ve insanlarda bir farkındalık oluşturulması." dedi.

Hakkari ve Yüksekova'nın kış turizmi açısından önemli bir destinasyon haline geleceğini ifade eden Güray, şöyle konuştu:

"Hakkari'deki kayak merkezine 2012'den bu yana önemli yatırımlarımız oldu. Bu kapsamda Valilikle beraber bitme aşamasında olan konaklama tesisini kısa sürede hizmete açmayı hedefliyoruz. Bu sayede hem yurt içinden hem de dışından önemli sayıda misafir ağırlamayı planlıyoruz. Hakkari bölgesi özellikle kış ve doğa turizminde şu an bulunduğumuz yer olan Sat Gölleri, Çukurca, Şemdinli gibi her bir destinasyonuyla ayrı güzellikler barındırıyor."

- "Buz altı dalışı için Avusturya'ya gitmenize gerek yok"

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan ise Sat Buzul Gölleri'nde ilk defa buz altı dalışı gerçekleştireceklerini aktardı.

Deneyimli dalgıç ekibiyle buzun altında keyifli bir dalış yaptıklarını anlatan Ceylan, şunları kaydetti:

"Hayran kaldığım bir coğrafya. Buz altı dalışı planımız yoktu. Buraya geldiğimizde gölün buz tuttuğunu gördük. Buzu kırarak alan açtık. Aldığım görüntülerde suyun altında kayalık bir yapı olduğunu gördüm, yosunlar var. Bütün dalış severleri, kara ve su altı fotoğrafçılarının buraya gelmelerini istiyorum. Yüksekova şehir merkezinden yaklaşık iki saat uzaklıkta bir yer. Çok keyifli bir ortam. Buz altı dalışı için Avusturya'ya gitmenize gerek yok. Bence Yüksekova'ya gelin. Çok güzel, keyifli anlar yaşayacaksınız."

Genel Sekreter Çelikel de keyifli bir yolculuktan sonra bölgeye geldiklerini ifade ederek, "Dalgıçlar olarak 2 bin 770 rakımda irtifa dalışı da gerçekleştirmiş olduk. Buz altı dalışlar hem meşakkatli olduğu kadar keyifli de olur. Muhteşem bir doğa var ve inanılmaz keyif aldık. Daha önce Van Gölü'nde dalıyorduk. Ama burada dalmak bizim için çok kıymetliydi." diye konuştu.

Dalış eğitmeni Serkan Ök de söz konusu bölgede dalış yaptığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Tüm dalış severleri buz dalışı için bu bölgeye bekliyoruz." dedi.



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