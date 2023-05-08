Huzurevi nasıl yazılır, huzurevi yazımı nasıl olmalıdır? Huzurevi ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe, kelime sayısı ve dil bilgisi yönünden oldukça zengin bir dildir. Dilimize geçen yabancı kökenli kelimeler yazılı ve sözlü anlatımda zenginlik sağlamaktadır. Yazılı metinlerde anlatımı çeşitlendirmek için eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimeleri kullanabiliriz. Yazılı anlatımda kullandığımız kelimelerde, özellikle birleşik ve ikileme şeklinde yazılan kelimelerde yazım yanlışları ile karşılaşılabilir. Birleşik kelimelerin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılacağı Türk Dil Kurumu’nda belirtilir. Huzurevi birleşik bir kelimedir ve yazımı konusunda ikileme düşülebilir.

Tarih boyunca birbirleri ile iletişim halinde olan toplumlar çeşitli yönlerden birbirlerini etkiler. Dil, din ve kültür açısından birbirini etkileyen toplumlar arasında bu yönlerden benzerlikler bulunur. Özellikle dil yönünden farklı toplumların benzerlikleri gözlenir. Türkçe de farklı dillerden kelime transferi olan bir dildir. Faklı kökenli kelimeler dilimizde yaygın olarak yer almaktadır. Huzur kelimesi dilimize Arapça’dan geçen bir sözcüktür. Huzur kelimesi; rahat etme, mutlu olma, sıkıntıdan uzaklaşma gibi olumlu anlamlara gelmektedir. Ev sözcüğü ise birçok kelime ile birleşen bir sözcüktür. Huzurevi kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

Yaşlı kişilerin bakımlarının yapıldığı ve yaşadıkları kurumdur.

Huzurevi ayrı mı yazılır?

Huzurevi dilimizde yaygın olarak kullanılan bir kelimedir. Huzurevi yazımı konusunda hata yapılabilen bir birleşik kelimedir. Huzur ve ev sözcüklerinin birleşmesi ile oluşan huzurevi sözcüğü bitişik yazılmalıdır. Huzurevi TDK kurallarına göre bitişik yazılması gereken bir birleşik kelimedir. Huzurevi doğru yazılışı “huzurevi” şeklinde olup bitişik olmalıdır. Huzurevi sözcüğü ayrı yazıldığı takdirde yazım yanlışına sebep olur. Bu bağlamda "Huzurevi bitişik mi yazılır?" sorusuna şu şekilde yanıt verebiliriz: Huzurevi sözcüğü “huzurevi” olarak bitişik şekilde yazılır.



