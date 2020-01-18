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  4. Huzurevi sakini Yusuf amcaya doğum günü sürprizi

Huzurevi sakini Yusuf amcaya doğum günü sürprizi

BURDUR HABERLERİ  | 18.01.2020 11:24 | Son Güncelleme

Burdurlu öğrenciler huzurevinde kalan ve 64 yaşına giren Yusuf Uzala’ya doğum günü sürprizi yaptı.Burdur Merkez Çayboyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Askeriye Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri "Yalnız Değilsiniz" projesi kapsamında huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Burdurlu öğrenciler huzurevinde kalan ve 64 yaşına giren Yusuf Uzala’ya doğum günü sürprizi yaptı.
Burdur Merkez Çayboyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Askeriye Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri "Yalnız Değilsiniz" projesi kapsamında huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti. Öğrenciler, 64 yaşına giren huzurevi sakinlerinden Yusuf Uzala’ya doğum günü sürprizi yaptı.
Çayboyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Emin Aygün, "Bugün burada Yusuf amcamızın yaş gününü kutlamaya geldik. ’Yalnız Değilsiniz’ projesi kapsamında öğrencilerimize geleceği düşünmeyi amaçlayan bu etkinliğe destek veren öğretmen ve öğrencilere çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Öğrencilerimiz, evlerinde hazırladıkları pasta ve börekleri huzurevinde kalan yaşlılar ile paylaştı.
Askeriye Ortaokulu Müdürü Zeynep Atay da Yusuf amcanın doğum gününü hep birlikte kutladıklarını söyledi.

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