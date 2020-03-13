YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Huzurevi sakinleri sağlık taramasından geçti

Huzurevi sakinleri sağlık taramasından geçti

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 13.03.2020 18:43 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalanlar sağlık taramasından geçirildi.Burada kalan yaşlılara yapılan taramada; ağız ve diş sağlığı, ağız kuruluğu, protez bakımı, sistemik hastalıkların ağız içi belirtileri, geriatrik diş hekimliği uygulamaları ile ilgili bilgi aktarımında bulunulmakla birlikte yaşlıların kan şekerleri ve tansiyon ölçümleri de yapıldı.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalanlar sağlık taramasından geçirildi.
Burada kalan yaşlılara yapılan taramada; ağız ve diş sağlığı, ağız kuruluğu, protez bakımı, sistemik hastalıkların ağız içi belirtileri, geriatrik diş hekimliği uygulamaları ile ilgili bilgi aktarımında bulunulmakla birlikte yaşlıların kan şekerleri ve tansiyon ölçümleri de yapıldı. Faaliyetlerinin bundan sonra da devam edeceği ve önümüzdeki günlerde huzurevinde diğer branşlarda da sağlık taramasının gerçekleştirileceği belirtildi.
Ziyaretten çok memnun kaldıklarını belirten huzurevi sakinleri, kendilerini yanlız bırakmayan hastane yetkililerine teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu tesbihin fiyatı dudak uçuklattı! Bu tesbihin fiyatı dudak uçuklattı!
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Sebahattin Ceyhun: ’’Heyelan, mevcut yolumuza bir zarar vermemiştir’’

Başkan Sebahattin Ceyhun: ’’Heyelan, mevcut yolumuza bir zarar vermemiştir’’

Başkan Çalışkan: ’’Kooperatifler köprü görevi yapmaktadır’’

Başkan Çalışkan: ’’Kooperatifler köprü görevi yapmaktadır’’

Yeşilboğaz: "En kronik toplumsal sorun, çocuk istismarıdır"

Yeşilboğaz: "En kronik toplumsal sorun, çocuk istismarıdır"

KYK binasına gece yazılan Emet yazısı ilgi gördü

KYK binasına gece yazılan Emet yazısı ilgi gördü

40 yaşındaki şahıs ölü bulundu

40 yaşındaki şahıs ölü bulundu

Lisede Korona virüs için "Suya Sabuna Daha Çok Dokunalım" etkinliği

Lisede Korona virüs için "Suya Sabuna Daha Çok Dokunalım" etkinliği

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 13 Mart Cuma

İmsak
05:44
Sabah
07:05
Öğle
13:12
İkindi
16:32
Akşam
19:10
Yatsı
20:26

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler13 Mart Cuma

Aydenız Eczanesi
Merkez
Meryem Eczanesi
Merkez
Serım Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Bolvadin
Esin Eczanesi
Cobanlar
Sena Eczanesi
Dinar
Ekin Eczanesi
Sandikli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şuhut’ta öğrencilere deprem ve yangın tatbikatı

Şuhut’ta öğrencilere deprem ve yangın tatbikatı

Temizlik işçisi bulduğu parayı sahibine teslim etti

Temizlik işçisi bulduğu parayı sahibine teslim etti

Şehitlerin ismini yaşatmak için kütüphane kuracaklar

Şehitlerin ismini yaşatmak için kütüphane kuracaklar

Polisten kaçarken uyuşturucu paketlerini yola attılar

Polisten kaçarken uyuşturucu paketlerini yola attılar

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.