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Huzurevinde tanışıp ikinci bahara evet dediler

26.09.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye huzurevinde tanışan Emine Kaya ile İsmail Demir düzenlenen düğün töreniyle dünyaevine girdi.

Huzurevinde tanışıp ikinci bahara evet dediler

Huzurevi bahçesinde düzenlenen törenle ikinci bahara evet diyen çift, alkışlar eşliğinde nikâh defterini imzaladı. Gelin Emine Kaya’nın damadın ayağına basması sonucu gerçekleşen nikâh akdinden sonra çiftler ilk danslarını yapıp pasta kesti. Törene huzurevi sakinleri ve personeli katılarak çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.

Mutlu olduğunu dile getiren Emine Kaya (79), "Bir sene bir buçuk sene koştu ama mutluyum. Şimdi kendisi beni beğenmiş, benim haberim yoktu. Sonra söyledi, hayır dedim. Sonra bir buçuk sene sürdü, hayırla burada tanıştıktan 3 ay sonra bana teklif etti, olmaz unut dedim unutmadı, mutluyum" dedi.

"Ay parçama kavuştum" diyen damat İsmail Demir (63), "Çok mutluyum, sağ olsun Emine hanım bizi bir buçuk sene koşturdu. Seviyorum dedim, Allah nasip etti, güzel oldu sevdiğime kavuştum. Daha önce ben huzurevindeydim, o sonradan geldi. Kendisi çok güzel, ay parçam benim" dedi.

Özden Huzurevi Müdiresi Yasemin Şentürk, "Yaklaşık 1 buçuk yıldır süren aşk hikayesiydi bu. İlk başta duygularını İsmail amca dile getirdi, teyzemiz biraz çekimser kaldı, biraz da sosyal çevreden çekindi galiba. Sonra arkadaşlıkları zamanla sevgiye dönüştü, biz de kendilerine destek verdik. Bunun ayıp bir şey olmadığını, ikinci bahar olduğunu, her zaman hepimizin mutluluğu hak ettiğini söyledik. Teyzemiz çocuklarından izin aldı, onay aldı, biz de destekledik bugün nikahımızı kıydık. Kendilerine huzurevinde bir oda tahsis ettik, burada ikamet edeceğiz, mutlu bir şekilde burada yaşayacağız" diye konuştu.

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