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Hyundai, 2030'da yıllık 1,87 milyon adet elektrikli otomobil satışı hedefliyor

02.03.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şirket, elektrikli otomobil pazarındaki payını 2030'a kadar yüzde 7'ye çıkarmayı planlıyor

İSTANBUL (AA) - Elektrifikasyon stratejisini hızlandıran Hyundai, 2030'a kadar elektrikli otomobil pazarındaki payını yüzde 7'ye çıkarmayı ve yıllık 1,87 milyon adet araç satmayı hedefliyor.

Şirketin açıklamasına göre, Hyundai Motor Company (HMC), elektrifikasyon hedefini hızlandırmak için stratejik bir yol haritası duyurdu. HMC üst düzey yönetimi tarafından açıklanan stratejide Hyundai, 2030'a kadar satış ve finansal performans hedeflerine odaklanıyor.

Yol haritasında; Hyundai'nin yeni nesil elektrikli araçlarının (BEV) güçlendirilmesi, üretim kapasitesinin optimize edilmesi, donanım ve yazılım rekabet gücünün güvence altına alınması planlanıyor.

Bu kapsamda Hyundai, 2030'a kadar yıllık küresel BEV satışlarını 1,87 milyon adede yükseltmeyi ve küresel pazardaki payını yüzde 7'ye çıkarmayı hedefliyor.

- Elektrifikasyon için 16 milyar dolar ayrıldı

Elektrifikasyon için 16 milyar dolar yatırım ayıran şirket, tüm yeniliklerini Hyundai ve Genesis markaları altında gerçekleştirecek.

Hyundai, 2030'a kadar genişletilmiş bir ürün yelpazesiyle donanım ve yazılım yeteneklerinde rekabet gücünü artırarak EV satışlarında yüzde 10 daha yüksek bir işletme kar marjı elde etmeyi hedefliyor. Konsolide bazda ise yüzde 10'luk faaliyet kar marjı sağlamayı bekliyor.

Şirket, elektrifikasyona geçişini hızlandırmak için BEV'de yüksek verimli bir üretim süreci kurmayı hedefliyor. Singapur'daki Hyundai Motor Global İnovasyon Merkezi (HMGICS), insan merkezli bir üretim inovasyon platformu inşa edecek.

Hyundai, Güney Kore ve Çekya'daki mevcut BEV üretim tesislerine ek olarak yakın zamanda hizmete açacağı Endonezya fabrikasından da yararlanacak. Böylelikle BEV üretim üslerini kademeli olarak genişletmeyi planlayan Hyundai, tüm pazarlara daha aktif bir şekilde hizmet edecek. Ayrıca Hyundai, gelecekteki BEV'lerin rekabet gücünü artırmak için pil tedarikini de çeşitlendirecek.

Hyundai, bu yıl yüzde 13-14 gelir artışı ve yüzde 5,5-6,5 yıllık faaliyet kar marjı planlıyor. Şirket, toplam araç satışlarının 4,3 milyon adedi aşmasını hedefliyor.

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