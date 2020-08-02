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Iago Herrerin Galatasaray'a transfer oluyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.08.2020 11:42 | Son Güncelleme

Sarı-Kırmızılılar, Muslera'nın yerine aradığı kaleciyi İspanya'da buldu. İspanyol basını Galatasaray'ın, Athletic Bilbao'nun kalecisi Herrerin'i kadrosuna katmak istediğini yazdı. Haberde, oyuncunun da teklife sıcak baktığı ve transferin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceği vurgulandı.

Iago Herrerin Galatasaray'a transfer oluyor

Rizespor maçında Muslera’nın ayağının kırılmasının ardından kaleyi Okan Kocuk’a teslim eden Galatasaray, genç kalecinin yaşattığı hayal kırıklığının ardından harekete geçti.

Kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Sarı-kırmızılı kulüp için İspanya’dan bir iddia ortaya atıldı. Javier Beltran imzalı haberde; Galatasaray’ın, Atletic Bilbao’nun yedek kalecisi Iago Herrerin ile ilgilendiğini ve Cimbom’un da bu transferde oldukça ısrarcı olduğu bilgisine yer verildi.

SPORTİF DİREKTÖR İŞARET ETTİ

İspanya’nın önde gelen gazetelerinden AS’ın muhabirliğini yapan Beltran, haberde Atletic Bilbao Sportif Direktörü Rafael Alkorta’nın sözlerine de yer verdi. Alkorta "Ocak ayında mutsuz olduğunu ve ayrılmak istediğini bize söyledi. Sosyal medyada Iago’ya çok haksızlık yapılıyor. Bu da oyuncuya zarar veriyor. Fotoğraf koymaya bile korkar oldu. Iago’ya çok haksızlık oldu. O büyük bir kaleci ve doğuştan bu özelliklere sahip" diye konuştu.

UZUN SÜRE YEDEK BEKLEDİ

Bilbao alt yapısından yetişen 32 yaşındaki kaleci, zaman zaman başka takımlara da kiralandı. Ancak Bask ekibinde çoğu kez ikinci planda kaldı. Uzun süre Kepa Arrizabalaga’nın ardında yedek bekleyen Iago Herrerin ardından Unai Simon’un gölgesinde kaldı.

Beltran haberinde; Herrerin’in Galatasaray’ın teklifine sıcak baktığını vurguladı ve transferin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğinin altını çizdi. Herrerin, sosyal medyadan da "Bir aslan asla tek olmayı bırakmaz" paylaşımı yaptı.

(AKŞAM)


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