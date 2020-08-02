Iago Herrerin Galatasaray'a transfer oluyor

Rizespor maçında Muslera’nın ayağının kırılmasının ardından kaleyi Okan Kocuk’a teslim eden Galatasaray, genç kalecinin yaşattığı hayal kırıklığının ardından harekete geçti.
Kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Sarı-kırmızılı kulüp için İspanya’dan bir iddia ortaya atıldı. Javier Beltran imzalı haberde; Galatasaray’ın, Atletic Bilbao’nun yedek kalecisi Iago Herrerin ile ilgilendiğini ve Cimbom’un da bu transferde oldukça ısrarcı olduğu bilgisine yer verildi.
İspanya’nın önde gelen gazetelerinden AS’ın muhabirliğini yapan Beltran, haberde Atletic Bilbao Sportif Direktörü Rafael Alkorta’nın sözlerine de yer verdi. Alkorta "Ocak ayında mutsuz olduğunu ve ayrılmak istediğini bize söyledi. Sosyal medyada Iago’ya çok haksızlık yapılıyor. Bu da oyuncuya zarar veriyor. Fotoğraf koymaya bile korkar oldu. Iago’ya çok haksızlık oldu. O büyük bir kaleci ve doğuştan bu özelliklere sahip" diye konuştu.
Bilbao alt yapısından yetişen 32 yaşındaki kaleci, zaman zaman başka takımlara da kiralandı. Ancak Bask ekibinde çoğu kez ikinci planda kaldı. Uzun süre Kepa Arrizabalaga’nın ardında yedek bekleyen Iago Herrerin ardından Unai Simon’un gölgesinde kaldı.
Beltran haberinde; Herrerin’in Galatasaray’ın teklifine sıcak baktığını vurguladı ve transferin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğinin altını çizdi. Herrerin, sosyal medyadan da "Bir aslan asla tek olmayı bırakmaz" paylaşımı yaptı.
(AKŞAM)
Merih Demiral sahalara döndü
Trabzonspor'da hocalık için flaş aday
F.Bahçe Göztepe'nin yıldız ismi ile anlaştı
G.Saray ayrılığı resmen açıkladı!
Flaş çağrı! "Süper Lig, 22 takımla oynansın"
İşte Kewell'ın yeni takımı
Yıldız futbolcu G.Saray'a resmen veda etti
Tecrübeli teknik adamdan F.Bahçe açıklaması
Vedat Muriqi'e özel tedbir!
Burak Yılmaz'ın transferi resmen açıklandı
Trabzonspor'un en istikrarlısı Sörloth
Beşiktaş yıldız futbolcunun transferini bitirdi
İşte Kaan Ayhan'ın yeni takımı
Okuyucu Yorumları 0 yorum