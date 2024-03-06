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  4. İBB Başkan adayı Kurum, Şile Kızılca Mahallesi Köy Konağı açılışına katıldı:

İBB Başkan adayı Kurum, Şile Kızılca Mahallesi Köy Konağı açılışına katıldı:

AA AA
06.03.2024 07:37
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"Gazze'ye yapacağımız yardımlarımızı, 'Bu yardımları niye yapıyorsunuz?' dediler ama bir taraftan da telaşlandılar, bugün Gazze'ye yardım fotoğraflarını gösteriyorlar. Hani Gazze'nin, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Gazze'ye yapacağımız yardımlarımızı, 'Bu yardımları niye yapıyorsunuz?' dediler ama bir taraftan da telaşlandılar, bugün Gazze'ye yardım fotoğraflarını gösteriyorlar. Hani Gazze'nin, Kudüs'ün bağımsızlığı için mücadele edenler teröris

Kurum, Şile Kızılca Mahallesi Köy Konağı açılışında yaptığı konuşmada, ilçenin insanlarının 22 yıldır hep yanlarında olduğunu, kendileriyle yol yürüdüğünü söyledi.

Şile'ye çok sayıda hizmeti getirdiklerini belirten Kurum, "Sizin aklınıza gelen her işte İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hiçbir hizmeti olmamasına rağmen biz Şile'mizi yalnız bırakmadık. Her zaman sizlerin yanında olmaya çalıştık." diye konuştu.

Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynağının her yere yeteceğinin altını çizerek, "Yeter ki siz o kaynağı Şile'nin güzel insanları, Şile'nin gençleri için spor sahası yapmak için harcayın. Geçtiğimiz 5 yılda İstanbul'un kaynakları çarçur edildi. İstanbul'un kaynakları maalesef yarı zamanlı belediye başkanlığı yapan o kibirli belediye başkanı tarafından kendi emelleri, kendi gelecekleri için harcandı." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ev kadınlarını kendilerine destek olmakla suçlayıp ayrıştırdığını dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"O eş genel başkan, bedelli askerlik yapanları vatana sevgilerini sorguluyor ve diyor ki 'biz onların oyuna talip değiliz'. Sen kimsin ki bu milletin vatan sevgisini sorguluyor Sen kimsin ki bizim ev hanımlarımızı, kadınlarımızı ayrıştırıyorsun. Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti bu. Maalesef ayrıştırmaktan öteye gidemediler. Bizim Kur'an kursuna giden çocuklarımızı 'Orta Çağ zihniyeti' diye tarif ettiler. Gazze'ye yapacağımız yardımlarımızı, 'Bu yardımları niye yapıyorsunuz?' dediler ama bir taraftan da telaşlandılar, bugün Gazze'ye yardım fotoğraflarını gösteriyorlar. Hani Gazze'nin, Kudüs'ün bağımsızlığı için mücadele edenler teröristti. Siz şimdi niye teröristlere madem öyle yardım ediyorsunuz? Şu an bu eş genel başkan da maalesef yarı zamanlı belediye başkanlığı yapan zat da telaşlılar. Çünkü 31 Mart akşamı Şile'miz, Kızılca köyümüz ikisini de süresiz tatile gönderecek. Bu ayrıştırmanın, ev kadınlarımızı ötekileştirmenin, askere bedelli giden askerlerimizi vatan sevgisini sorgulamanın hesabını sandıkta vereceğiz. Sandıkta onlara öyle hesap vereceğiz ki emin olun ne olduklarını şaşıracaklar."

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek Kızılca Mahallesi Köy Konağı açılışı yapıldı.

KURUM, MUHTARLARLA BULUŞTU

Kurum ayrıca, Şile’de Muhtarlar Derneğini ziyaret ederek muhtarlarla bir araya geldi.

Kurum, Şile'nin her bir mahallesine ayrı ayrı eğileceklerini belirterek, "Toplam 62 mahallenin hepsinde ayrı ayrı bir hikaye olsun istiyoruz, bilhassa köylerimizde. Bu manada çiftçiye desteklemeler yapacağız, tohum desteği vereceğiz, gübre desteği vereceğiz, mazot desteği vereceğiz." dedi.

Muhtarlara her türlü desteği vereceklerini söyleyen Kurum, Şile'de muhtarların ne talebi varsa bunu gidereceklerini kaydetti.

Kurum, daima çözüm odaklı ilerleyeceklerini kaydederek, "Biz mülkiyet sorunlarını çözeceğiz, ormanla alakalı sorunlarınız varsa takipçisi olacağız. Planla alakalı bir sorununuz varsa bu sorunları çözen tarafta olacağız." diye konuştu.

Öte yandan Kurum, Ahmetli köyünde de bir kıraathanede vatandaşlarla buluştu

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