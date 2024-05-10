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  4. İBB Başkanı İmamoğlu Esenyurt Belediyesini ziyaret etti

İBB Başkanı İmamoğlu Esenyurt Belediyesini ziyaret etti

AA AA
10.05.2024 15:36
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e tebrik ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makam odasında gerçekleşen ziyarette bir konuşma yapan İmamoğlu, Esenyurt'un nüfusu ve çok yönlü problemleri nedeniyle ellerinin ve gözlerinin bu ilçenin üzerinde olacağını söyledi.

Esenyurt'ta dayanışmacı ve icraatçı belediyecilik yapma amacında olduklarını belirten İmamoğlu, "İhtiyaçlarını biliyoruz. Hemşerilerimizin ne talep edebileceğini de az çok biliyoruz. Şimdi bunu sizin hem yerel yönetim deneyiminizle hem aynı zamanda eğitimci ve öğretici tarafınızla önemsiyorum. Çünkü burası, akıl ve bilimin ışığında ancak başarıya erişebilir." ifadelerini kullandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Özer de ilçenin çok kısa sürede büyük göç aldığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Resmi olarak 1 milyon, gayriresmi olarak 1 milyon 600 bin civarında nüfusu olan, Türkiye'de en çok yoksulluğun olduğu, yoksulların da açlık sınırında bulunduğu bir şehir. Öte tarafta en çok gencin olduğu bir ilçemiz. 240 bin gencimiz var 25 yaş ve altında. Bu sanırım illerde bile olmayan bir durum. Türkiye'nin 81 ilinden göç var. 101 ülkeden insan var. 101 dil konuşuluyor. Adeta küçük bir Birleşmiş Milletler gibi. Biz de o nedenle burayı bir barış ve kardeşlik şehri haline getirmeyi hedefledik. Bu bizim en büyük idealimiz."

Konuşmaların ardından Karabat, İmamoğlu ve Özer, Esenyurt'un sorunlarına ve çözüm yollarına ilişkin ortak masa toplantısı gerçekleştirdi.

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