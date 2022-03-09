İBB Başkanı İmamoğlu, karla mücadele tedbirlerini açıkladı:

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte etkili olması beklenen kar yağışına ilişkin alınan tedbirleri açıkladı.

İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) düzenlendiği basın toplantısında, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında dün yapılan koordinasyon toplantısının çok verimli geçtiğini belirterek, bu buluşma sonrasında var olan diyaloglarının daha güçlü olması hususunda ilave düşüncelerin dile getirildiğini aktardı.

İstanbul'da bu akşam itibarıyla beklenen kar yağışının belli noktalarda kendisini göstermeye başladığını kaydeden İmamoğlu, İBB'nin sorumluluğundaki yol ağının 4 bin 23 kilometre olduğunu aktardı.

İmamoğlu, "9 bin 500 personelimiz, 2 bin aracımız ve iş makinemiz, 7/24 çalışma esasıyla sürdürülecek çalışmaları yönetecek bir ekibimizin olduğunu vatandaşlarım bilsin. Aynı zamanda bu araç sayısının içinde de 650 kar küreme aracının olduğunu da ifade edeyim." dedi.

Metrobüsün sabaha, raylı sistemlerin gece 02.00'a, vapurların gece 24.00'a kadar çalışacağını, İETT ve Şehir Hatları'nın da yoğunluğa göre ek seferlerle süreci destekleyeceğini, İSPARK'ın 24 saat hizmet vereceğini aktaran İmamoğlu, şu anda 220 bin ton tuz ve 1290 ton solüsyonun müdahaleye hazır halde bulunduğunu söyledi.

İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Soğuk hava, kuzeyden esecek poyrazla birlikte etkisi altına alacak İstanbul'u. Yarın sabah erken saatlerden itibaren de daha etkili olması, 15 Mart Salı'ya kadar da sürmesi bekleniyor. Kar kalınlığı noktasında da ocak ayındaki değerlere ulaşılması muhtemel gözüküyor. Yine özellikle kuzey bölgemizde Arnavutköy, Çatalca olsun ve yine Avrupa Yakası'nda kuzey hattındaki ilçelerde 50-60 santimetreyi aşan, şehir içine dönük bölgelerde de 20 santimetre seviyelerinde kar öngörülüyor. Kentin kuzeyinde ve Boğaz kesiminde de ağırlıklı olmak üzere bu yoğun kar yağışıyla birlikte poyraz fırtınasından dolayı don ve buzlanma tehlikesinin de varlığı bizimle bir arada olacak. Bu konuda hepimizin tedbirli olması gerekiyor."

- "465 noktada müdahaleye hazırız"

İmamoğlu, 465 noktada müdahaleye hazır olduklarını, ara yolları temizleme işlemlerinin de 39 ilçe belediyesi tarafından yapılacağını, ilçe belediyelerinin de tuz depolarından ihtiyaçlarını karşılayabileceğini söyledi.

Buzlanma erken uyarı sistemi vasıtasıyla bir ihbar oluştuğunda ekiplerin çalışmalarını yürüteceğini ifade eden İmamoğlu, bu süreçte mobil büfelerin de kritik noktalarda hizmet vereceğini dile getirdi.

İSKİ'nin şehre kesintisiz hizmet vereceğini, özellikle 153 çözüm merkezinin her soruya cevap vermeye hazır durumda olduğunu, bu süreçte evsiz vatandaşların da unutulmadığını, şu anda 538 vatandaşın konuk edildiğini, sokak hayvanları noktasında çalışmaların sürdüğünü, İGDAŞ'ın 24 saat kesintisiz doğal gaz sağlayacağını, İSTAÇ, Halk Ekmek gibi kurumların da çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini ifade eden İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Valimizle dün yaptığımız toplantıda ilgili ve yetkili bütün kurum ve kuruluşların kendi yetki alanlarındaki sorumluluklarını yerine getirecekleri gibi, dayanışmayla birlikte ihtiyaç duyulduğu hallerde birbirine destek olma konusunda da hep birlikte kararlı bir mücadeleyi yerine getirmiş olacağız. Yarın sabaha karşı yoğunlaşan kar yağışının pazartesi dahil devam etmesi öngörülüyor. Bu konuda Valiliğimizin de yaptığı açıklamalarla bazı duyuruları oldu. Özellikle eğitim faaliyetlerine pazartesi gününe kadar ara verilmesi de bizler için bir rahatlık yaratacak. İstanbul'un bütün kadroları ve ilçe belediyeleri vasıtasıyla ortaya konacak bu mücadelenin başarılı olması için 16 milyon İstanbullu hemşehrimizin bizimle beraber olması ve bize eşlik etmesi gerekmektedir."

