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İBB Edis konseri ne zaman? Edis'in Yenikapı konseri saat kaçta, ücretsiz mi?

23.06.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Edis konseri ne zaman? 23 Haziran 2019 seçimlerinin yıl dönümü sebebiyle Yenikapı etkinlik alanında birçok isim konser verecek. Evdeki Saat, Mavi Gri, BEGE, Reynmen, DJ Ersin gibi şarkıcıların yanı sıra seslendirdiği 'Benim Ol', 'Çok Çok', 'Dudak' ve 'Martılar' gibi şarkılarıyla dinleyenlerin gönlünde taht kuran başarılı şarkıcı Edis de sahne alacak. Peki İBB Edis konseri saat kaçta? İşte Yenikapı etkinlik alanındaki konsere ilişkin detaylar...

İBB Edis konseri ne zaman? Edis'in Yenikapı konseri saat kaçta, ücretsiz mi?

İBB Edis konseri günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 23 Haziran 2019 İstanbul seçimlerinin 3. yıldönümünde gerçekleştirilecek olan konserde Evdeki Saat, Mavi Gri, BEGE, Reynmen, DJ Ersin ve Edis sahne alacak. Peki İBB Edis konseri saat kaçta? Yenikapı etkinlik alanında yapılacak olan konser ile ilgili bilgileri sizler için derledik.

İBB EDİS KONSERİ NE ZAMAN?

İBB'nin Edis konseri merak konusu oldu. 23 Haziran saat 14.00'te kapıların açılacağı tören alanı birbirinden renkli anlara sahne olacak.

Yenikapı Etkinlik Alanında DJ Ersin, alanı dolduran kalabalığı hareketlendirecek. Evdeki Saat ve Mavi Gri Grupları, en çok sevilen eserlerini hayranlarıyla paylaşacak. Ardından sahneye çıkacak Reynmen ve BEGE performanslarıyla keyifli vakit geçirtecek. Demokrasi Şenliği, ev sahibi İBB Başkan Ekrem İmamoğlu'nun İstanbullulara seslenişin ardından sevilen sanatçı Edis'in konseriyle sürecek.

EDİS'İN KONSERİ SAAT KAÇTA?

Edis Yenikapı etkinlik alanında saat 21.00'da sahne alacak.

İşte Yenikapı etkinlik alanı konser programı:

16.00 - Evdeki Saat

17.30 - Mavi Gri

19.30 - BEGE - Reynmen

20.45 - DJ Ersin

YENİKAPI ETKİNLİK ALANINA TOPLU TAŞIMA İLE NASIL GİDİLİR?

Marmaray, Yenikapı-Havalimanı metrosu, Yenikapı-Kirazlı metrosu, Yenikapı-Hacıosman metrosu'nda Yenikapı durağında inerek Yenikapı etkinlik alanına ulaşabilirsiniz.

Metro İstanbul; M1, M2, M7 metroları ile T1 ve T4 tramvay hatlarındaki seferlerini gece 01.00’e kadar uzatacak. İETT, Yenikapı Metrosundan etkinlik alanına saat 14.00 ile 21.00 arasında ücretsiz ring seferleri yapacak.

Demokrasi Şenliği’ne katılan vatandaşların dönüşü için; Beşiktaş Meydanı, Mecidiyeköy İETT Peronları, Atatürk Kültür Merkezi önü, Gaziosmanpaşa İETT Peronları, Kağıthane İETT Peronları, Bağcılar Meydan, Hacıosman Metro, Kadıköy Rıhtım İETT Peronları, Üsküdar Sahil İETT Peronları ve Beykoz Ortaçeşme İETT Peronları’na 23.00 ile 24.00 arasında otobüsler kaldıracak.

Metro İstanbul; M1 (Yenikapı-Atatürk Havalimanı) , M2 (Yenikapı- Hacıosman), M7 (Mecidiyeköy – Mahmutbey)metroları ile T1 (Kabataş-Bağcılar) ve T4 (Topkapı - Mescid-i Selam) tramvay hatlarındaki seferlerini gece 01.00’e kadar uzatacak.

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Anahtar Kelimeler:
İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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