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İBB Maltepe, Bayrampaşa ve Eyüpsultan kız öğrenci yurtları açıldı

12.10.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: - "Bu sene itibarıyla 2 bin 800'ü (öğrenciyi) aştık ve 10 öğrenci yurduna ulaştık. Bunun da 1527 yatak kapasitesini genç hanımefendilere ayırdık. Seneye 5 bini aşacağız"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Maltepe, Bayrampaşa ve Eyüpsultan'da bulunan yükseköğrenim kız öğrenci yurtları törenle açıldı.

Maltepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhuriyetin en büyük kazanımlarından birisinin eğitime olan inanç ve bunun hak olarak kabul edilmesi olduğunu söyledi.

Öğrencilerden yurt bedeli olarak 950 lira tahsil edildiğini kaydeden İmamoğlu, İstanbul'da böyle öğrenci yurdunda bir gencin kalmasının maliyetinin 5 bin 500 lira olduğunu belirtti.

İmamoğlu, Maltepe, Bayrampaşa ve Eyüpsultan kız öğrenci yurtlarında 822 genç kız öğrenciyi konforlu ve güvenli, modern yurtlarda ağırlamaktan mutluluk duyduğunu kaydederek, "Bu sene itibarıyla 2 bin 800'ü (öğrenciyi) aştık ve 10 öğrenci yurduna ulaştık. Bunun da 1527 yatak kapasitesini genç hanımefendilere ayırdık. Seneye 5 bini aşacağız. Özellikle şunu söyleyeyim; bu süreçte bu yurtlarımıza kaydolan, bize başvurup buraya kaydolma biçimi içerisinde hiçbir ayrımcılık yoktur. Tümden adil bir sistemle kendi başvuruları ve kendi koşullarının uygunluğuyla yönetilen bir süreç yürütülmüştür." diye konuştu.

Öğrencilere hem yarı zamanlı iş bulma hem de staj imkanı konusunda katkılar sunduklarını dile getiren İmamoğlu, gençlerden ise sağlıklı ve mutlu olmalarını beklediklerini anlattı.

- "Gençliğinizin kıymetini bilin"

İmamoğlu, gençlerden vatandaşların gözlerinin içine bakarak gülümsemeyi unutmamalarını talep ederek, "Gençliğinizin kıymetini bilin ve tabii ki hayatın tadını da çıkartın. Eğitim yaşamınızın yanı sıra sırası geldiğinde de doya doya eğlenmeyi de bilin. Burada imkanları yaratacağımızdan hiçbirinizin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İmamoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve protokoldekiler kurdeleyi keserek yurtların açılışını yaptı.

Yurt binasını da gezen İmamoğlu, birlikte pasta kestiği öğrencilerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.

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