İBB Meclisi'nde 2020 Yılı Faaliyet Raporu değerlendirildi

Göksu, "2020'de toplam bütçenin yüzde 26'sını kendi öz kaynaklarından üreteceğini öngördükleri halde, sadece yüzde 9'unu gerçekleştirebildiler. Oysa bu rakam 2018 senesinde 29'du. Bütçenin yüzde 71'i merkezi idareden gelmişti. Bu yönetim zamanında bütçenin yüzde 91'i merkezi idareden gelmiş, İBB ise bütçenin sadece yüzde 9'unu kendi üretti. İstanbul'un mali kaynaklarını üç kat düşüren bir yönetime başarılı diyebilir miyiz? 28 yıl sonra İstanbul Belediyesi 1 kuruş dahi borçlanamayacak hale geldi. Hayırlı olsun İstanbul'da yeni bir Nurettin Sözen dönemi başlıyor." ifadelerini kullandı.

Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda raporla ilgili partisinin görüşlerini dile getiren Tevfik Göksu, İBB yönetiminin yeni kaynak üretemediği gibi mevcut kaynakları da verimli ve etkin kullanamadığını anlattı.

İBB'nin 2018 yılında 89 bin 574 öğrenciye eğitim yardımı verdiğini, 2020 yılında ise bu rakamın yüzde 15 azalarak 78 bin olduğunu söyleyen Göksu, İBB'nin hizmet etmesinin engellendiği iddialarına ilişkin şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesini kim engelleyebilir? Bir, merkezi idare. Ne ile engelleyebilir, parasını keserek. İki, Büyükşehir Belediyesi Meclisi. Neyle? Kararlarını reddederek ya da onaylamayarak. Şimdi gelelim hakikate. 2020 yılında merkezi hükümetten 15,7 milyar para beklemişsiniz, 18 milyar para gelmiş, beklentinizin üstünde gelmiş. Bir belediye kaynağı olduktan sonra kim engelleyebilir. Başka Büyükşehir Meclisi… Mart sonuna kadar ki dosyaları söylüyorum 2 bin 554 dosya gelmiş. 2 bin 554 dosyadan 63 tanesine 'Hayır' demişiz, yüzde 2. Şimdi Allah aşkına, 'merkezi hükümetten gelen bir kuruş paranız kesildi mi?' soruyorum. Yok. Mecliste hangi projeyi getirdiniz de AK Parti, Cumhur İttifakı olarak biz projenize 'Hayır' dedik?"

Belediye kaynaklarının verimli kullanılmadığını ifade eden Göksu, sözlerini, "Medya AŞ Başkanın reklamı için 94 milyon lira harcamış. Ajans çalışıyor. Elinizi vicdanınıza koyun. 28 şirketin yönetim kurulunu 101 kişi neden artırdınız? Aylık maliyeti en az ifadeyle söylüyorum 1 milyon lira. Yıllık maliyeti 12 milyon. 75 kişisi CHP'de aktif görev yapıyor. İsimlerini rencide olmasın diye okunmaz hale getirdim. Bir yerde CHP olacak da orada israf olmayacak, orada partizanlık olmayacak. İşte sizin liyakatiniz bu. Sizin liyakat anlayışınız adalet anlayışınız bu." diye tamamladı.

