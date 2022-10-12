YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İBB Meclisinde, belediyenin bazı taşınmazlarının satışına onay verildi

İBB Meclisinde, belediyenin bazı taşınmazlarının satışına onay verildi

12.10.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Meclisinde, belediyenin bazı taşınmazlarının satışına onay verildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, farklı ilçelerdeki mülkiyeti belediyeye ait parsel ve hisselerin satışına onay verdi.

İBB Meclisi ekim ayı toplantısının 3. oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Mecliste, Emlak Müdürlüğünün teklifiyle Üsküdar İcadiye Mahallesi, Zeytinburnu Sümer Mahallesi, Pendik Dolayoba Mahallesi, Şişli Gülbahar Mahallesi, Bayrampaşa Sağmalcılar Mahallesi, Sultangazi Mahmutbey Mahallesi, Tuzla Merkez Mahallesi, Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi, Kağıthane Merkez Mahallesi ve Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'nde, mülkiyeti İBB'ye ait parsel ve hisselerin satışı için onay istendi.

Satış taleplerine mecliste oy birliğiyle onay verildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Hacıfeyzullah Mahallesi'nde mülkiyeti İBB'de olan bağımsız bölümün satışı talep edildi. Hukuk Komisyonu Başkanlığı, satıştan elde edilecek gelirin Darülaceze'de kullanılması kaydıyla satışı uygun gördü.

Bu haliyle yapılan oylamada, oy birliğiyle karar alındı.

- Bazı taşınmazlarla ilgili dosya Emlak Müdürlüğüne iade edildi

Mecliste, Eyüpsultan Kemerburgaz Mahallesi'nde İBB'nin mülkiyetindeki taşınmazın satılması talebi görüşüldü. Hukuk Komisyonu Başkanlığı, satışı talep edilen konutların satılması yerine kentsel dönüşüm çalışmalarında ve riskli yapıların tasfiyesi işlemlerinde değerlendirilmesini uygun gördü.

Yapılan oylamada satış reddedilirken, dosya komisyon görüşü doğrultusunda Emlak Müdürlüğüne oy çokluğuyla iade edildi.

Pendik Kurtköy Mahallesi ile Kartal Yakacık Mahallesi'ndeki taşınmazların satışında ise komisyon, satışı talep edilen parsellerin de içinde bulunduğu alanlarda imar uygulaması yapıldığından ve mülkiyet durumları yeniden belirlendiğinden satış talebinin reddedilmesini uygun buldu.

Yapılan oylamada satış reddedilirken, dosya, komisyon görüşü doğrultusunda Emlak Müdürlüğüne oy çokluğuyla geri gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
RFS, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladıRFS, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Bodur hayatını kaybettiKale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Bodur hayatını kaybetti
Samsun'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'daki füze saldırısına tepki gösterdiSamsun'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'daki füze saldırısına tepki gösterdi
Anahtar Kelimeler:
ibb meclis

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Ekim Çarşamba

İmsak
05:41
Sabah
07:05
Öğle
12:56
İkindi
16:03
Akşam
18:37
Yatsı
19:56
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.