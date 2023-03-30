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İBB'den ''metrobüsün parçalanması'' görüntülerine ilişkin açıklama

30.03.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ''sosyal medyada parçalara ayrılma görüntüleri yer alan metrobüslerin, hurdaya ayrılan ve geri dönüşüm için devredilen araçlar olduğunu'' duyurdu.

İBB kuruluşu İETT'ye ait bir metrobüsün iş makinesi tarafından parçalandığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yer aldı. Birçok sosyal medya kullanıcısının söz konusu görüntüye tepki göstermesi üzerine, İBB'den konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, eski metrobüs araçlarının Makine Kimya Endüstrisi tarafından taşınma öncesinde parçalara ayrılma görüntülerinin, "İETT'nin metrobüs araçlarını parçaladığı" iddiasıyla haberleştirildiği kaydedilerek, şöyle denildi:

"Söz konusu görüntü, 2007 ve 2008 yılında Hollanda'dan alınan, verimsizliği ve ekonomik ömrünü tamamlaması sebebiyle hurdaya ayrılan, yedek parçası bulunmayan ve üretici firması da iflas etmiş olan eski metrobüs araçlarının geri dönüşüm için devredildiği Makine Kimya Endüstrisi tarafından geri dönüşüm için taşınması öncesi parçalara ayrılma görüntüsüdür. İETT, yerli üretim olan güçlü ve konforlu metrobüs araçlarını İstanbul'a kazandırmaya devam edecek."

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metrobüs İETT ibb iş makinesi

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