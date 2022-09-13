IBIA Expo'ya 100 ülkeden 25 bine yakın alım heyeti bekleniyor

Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) Başkanı Osman Güler, IBIA Expo-Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı'na 100 ülkeden 25 bine yakın alım heyetinin gelmesini beklediklerini söyledi.

Güler, AA muhabirine, IBIA Expo-Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı'nın, 300'ün üzerinde firma ve üreticinin katılımıyla 6-9 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenleneceğini ve yatak üreticileriyle bir araya gelerek yeni iş bağlantıları kuracaklarını kaydetti.

Derneklerinin yatak üreticilerine teknoloji sağlayan firmalardan oluştuğunu ve yatak üretimiyle ilgili her konuda makine ve parça ürettiklerini ifade eden Güler, "Fuarda yatak üreticilerine teknoloji üreten yani makine üretim tesisleri üreten firmalar var. Yine fuarda yatak kumaşı üreticileri, sünger üreticileri, yay üreticileri, iplik üreticileri, yapıştırıcı üreticileri var." dedi.

Sektörün birçok ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini dile getiren Güler, "Sektörümüzde, 150 üyenin cirolarını toplarsak 3 milyar doların üzerinde bir hacme sahip ve burada 2 milyar doların üzerinde de bir ihracat var. Bu da bu sektörde bizi Çin'den sonra dünyada ikinci büyüklükte bir ülke yapıyor. Dünyanın yatak üreticilerinin birçoğunun teknolojisi de ürünleri de Türkiye'de gidiyor." ifadelerini kullandı.

Teknoloji anlamında da kendilerini geliştirdiklerini ve dünyanın önemli yatak üreticilerinin taleplerine cevap verdiklerini aktaran Güler, endüstri 4.0 konusunda da çalışmalar yaptıklarını belirtti.

